Украина требует созвать Совбез ООН из-за заявления о размещении ядерного оружии в Беларуси 3 26.03.2023, 16:08

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Киев ожидает эффективных действий со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.

Украинский МИД выступил с заявлением по поводу решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Украинская сторона назвала его «очередным провокационным шагом», потребовала созвать Совбез ООН и призвала белорусов не допустить его реализации.

— Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающего основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуре ядерного разоружения и системе международной безопасности в целом, — заявил украинский МИД. — Такие намерения не могут не вызывать особой обеспокоенности для всего мирового сообщества, ведь Россия заявляет о них при продолжении своей ничем не спровоцированной агрессивной войны против Украины. Несмотря на ужасающие преступления против человечности и военные преступления, которыми Кремль сопровождает эту захватническую войну против суверенного государства, Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя.

— Украина обращается к белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего, — говорится в заявлении. — Обращаемся к государствам Группы Семи и Европейского Союза с просьбой предупредить белорусские власти о продолжающихся последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

МИД заявил, что Украина ожидает эффективных действий со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и «как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия».

— Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, — заявляет МИД. — Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принятие решительных мер с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия. Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и устрашения. Мир должен быть объединен против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации.

Напомним, в субботу, 25 марта, Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении на территории Беларуси тактических ядерных ракет.

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