Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить огонь и начать переговоры 1 26.03.2023, 16:15

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В сообщении Кремля о призыве Эрдогана не упомянули.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина к скорейшему завершению войны в Украине.

Эрдоган «подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров», говорится в публикации Управления коммуникаций администрации президента республики.

Он также поблагодарил Путина за «позитивную позицию» по вопросу продления зерновой сделки. Соглашение было заключено в прошлом году в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Оно позволяет Киеву безопасно экспортировать сельхозпродукцию через Черное море из трех заблокированных Россией портов.

Также Эрдоган и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений. Россия и Турция планируют увеличить объем торговли между двумя странами до $100 млрд.

В сообщении Кремля о призыве Эрдогана к прекращению огня и началу переговоров с Украиной не упомянули. В нем говорится, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях и выразили удовлетворение «успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Также в Кремле указали на позитивную оценку Эрдогана в вопросе продления зерновой сделки, уточнив, что речь идет о сроке в 60 дней. Вместе с тем из сообщения следует, что Москве так и не удалось добиться полного выполнения второй части «пакетных» договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России.

Эрдоган неоднократно призывал Путина прекратить огонь в Украине. Предыдущее заявление он сделал в годовщину вторжения — 24 февраля. Тогда Эрдоган сказал о необходимости установления «справедливого мира без дальнейших человеческих жертв и разрушений».

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