Трамп обещает завершить войну в Украине через 24 часа после избрания президентом США 5 26.03.2023, 17:18

Экс-президент США заявил, что помешает Третьей мировой войне, к которой «мы приближаемся».

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на предвыборном митинге перед поклонниками в Техасе.

Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после его проигрыша на выборах. Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не пробует вести переговоры с диктатором.

Он заявил, что якобы может закончить войну, развязанную Россией, «очень быстро», после того, как его изберут президентом.

«Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся», - сказал Трамп.

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