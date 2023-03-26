Что делать, если автомобиль не заводится 26.03.2023, 22:08

1,360

Топ-5 советов.

Автоэксперты рассказали, почему долгий простой вредит автомобилю и что делать, если машина не заводится.

«Апостроф» публикует главные лайфхаки на этот случай.

1. Проверить, достаточно ли топлива в баке.

2. Проверить, есть ли заряд в аккумуляторной батарее. Если он низкий, попробуйте зарядить батарею или использовать запасной аккумулятор.

3. Проверить, правильно ли вставлен ключ зажигания и включена ли передача в нейтральном положении.

4. Проверить, есть ли подача топлива в двигатель. Это можно сделать, попытавшись завести автомобиль на несколько секунд и затем проверить, есть ли запах топлива в воздухе.

5. Проверить, работает ли стартер. Если стартер не работает, это может быть связано с неисправностью в электрической системе.

Если после этих проверок автомобиль все еще не заводится, лучше обратиться к специалисту для обслуживания и диагностики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».