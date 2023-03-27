Андрей Санников: В Беларусь нужно вводить миротворческие силы 27.03.2023, 7:41

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Андрей Санников

Территория нашей страны сегодня представляет угрозу всему миру.

В интервью для сайта Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал о поездке в Норвегию и прокомментировал заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия:

— Поездка была организована норвежской инициативой «Солидарность с Беларусью» (Solibel), в которую входят как белорусы, проживающие в Норвегии, так и сами норвежцы. Была довольно интенсивная программа, встречи с политиками, правозащитниками, журналистами, дискуссии и семинар в парламенте Норвегии, на котором присутствовали представители разных партий. Были переговоры с политиками, встреча в Норвежском Хельсинкском комитете.

с членами парламента и представителями Solibel

Я также принял участие в ежедневном митинге против российской агрессии, проходящем возле парламента Норвегии, который организуют украинцы.

Была встреча в Норвежском доме прессы, в которой по видеосвязи приняли участие представители «Еврорадио», «Новага Часу» и Белорусской ассоциации журналистов.

— Насколько в Норвегии хорошо знают и понимают ситуацию в нашей стране?

— Сегодня война в Украине вышла на первый план, что естественно. Поэтому трагедия Беларуси, которая столько лет живет при диктатуре, а сейчас проходит период неслыханных репрессий, стала менее заметна. Поэтому было очень важно возобновить разговоры с теми людьми, которые интересуются Беларусью и теми, кто не совсем знает нашу ситуацию, но хотели бы в ней разобраться.

Важно, что после семинара, который состоялся в парламенте, один из организаторов из Партии «зеленых» сразу же поднял вопрос о Беларуси во время дебатов по докладу министра иностранных дел о внешней политики Норвегии. Задавались вопросы о мерах, принимаемых против режима Лукашенко.

с представителями антиядерного движения

— Давайте поговорим о заявлении Путина, который анонсировал размещение в Беларуси тактического ядерного оружия. Вы были главой делегации по ядерному разоружению нашей страны и хорошо понимаете технические тонкости вопроса. Исходя из оставшейся инфраструктуры в нашей стране и того, что Путин еще собирается дополнительно построить, насколько серьезный ядерный арсенал может быть размещен в Беларуси?

— Инфраструктуры почти не осталась. Она была предназначена для мобильных стратегических ракет SS-25, у нас известных как РС-12М «Тополь». Однако остались стартовые площадки.

Когда Лукашенко говорит, что «сохраняется вся инфраструктура» для размещения ядерного оружия, то это должно настораживать США. Ведь стартовые площадки, которые не были уничтожены, предназначены для пуска межконтинентальных ракет.

Я согласен со теми специалистами, которые говорят, что понятие «тактическое ядерное оружие» — это очень условное понятие. Ядерное оружие может быть становится тактическим, если его подвозят к границе государства, но по сути это то же смертоносное стратегическое ядерное оружие.

с членом парламента от партии зеленых Расмусом Ханссоном.

Кстати, в Норвегии я встречался с представителями неправительственных организаций, выступающих за запрещение ядерных вооружений. И как раз на этой встрече я говорил им об опасности того, что Путин может очень скоро ввести в Беларусь тактическое ядерное оружие, не передавая на первых порах контроля за ним Лукашенко. Они достаточно серьезно обеспокоены этим вопросом.

В переговорах с норвежской Партией «зеленых» мы говорили и о ядерном оружии, и об атомной электростанции на территории Беларуси. В парламенте Норвегии задаются вопросом, насколько международное сообщество осведомлено об Островецкой станции, как можно мониторить, то, что там происходит.

Территория Беларуси сегодня без преувеличения представляет угрозу всему миру. Это не угроза Украине, а угроза Европе и миру в двух плоскостях: планы разместить ядерное оружие и существование на границах Европы такого опасного объекта, каким является Островецкая АЭС, где постоянно происходят аварии.

— Американский историк Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по Европе из Беларуси. Насколько сегодня это реальный сценарий?

— Абсолютно согласен с Юрием, хотя вначале воспринимал его тезис с недоверием Он как раз обосновал, что целью размещения ядерного оружия в Беларуси является не Украина, а Европа. Если удар по европейским государствам будет нанесен с территории Беларуси, НАТО вряд ли станет отвечать на него России.

Да и удар по Украине не станет поводом для немедленного ядерного ответа, поскольку Украина не является членом НАТО.

с генеральным секретарем НХК Берит Линденман

— Вы выступили с заявлением, где призываете созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения угроз международной безопасности. Каким может быть реальный механизм противодействия ядерной угрозе с территории Беларуси?

— Механизм может быть достаточно серьезным. Начиная с санкций и заканчивая введением миротворческих сил.

Прямо нужно сказать, что ядерные государства, такие как США, Великобритания и Франция, не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму. Это было предательство не только Украины, но и Беларуси, которая также подписала Будапештский меморандум, в котором нас заверяли, что будут приняты все меры для обеспечения территориальной целостности и суверенитета государств, отказавшихся от ядерного оружия.

на украинском митинге

Невыполнение своих обязательств (а ведь не было даже консультаций, которые предусмотрены при угрозе территориальной целостности), завело нас в ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день: война в Украине и угроза ядерной войны. Поэтому на них лежит ответственность созвать Совет Безопасности и принять решительные меры.

Кроме того, я подчеркнул в своем заявлении, что решение по ядерному оружию принимают два преступника. На одного уже выдан ордер на арест, а второго подозревают в преступлениях против человечности. Это совершенно другая ситуация. Преступники, если их не остановить, будут и дальше совершать свои преступления.

семинар в парламенте

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