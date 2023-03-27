Самолет Лукашенко совершил необычный рейс 3 27.03.2023, 7:59

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Борт диктатора совершил посадку в аэропорту для внутренних рейсов в Иране.

Самолет из авиапарка Лукашенко, Boeing 737-800 с регистрационным номером EW-001РА, который 24 марта попал под санкции США, в воскресенье 26 марта совершил довольно необычный полет, пишет «Наша Нiва».

В 15:11 борт взлетел из Национального аэропорта Минск под позывным иранской авиакомпании Caspian Airlines — IV2703 / CPN2703, что можно увидеть на публичных сервисах отслеживания полетов, обращают внимание блогеры.

Далее, уже Пролетая над Казахстаном, другие публичные онлайн-радары начали его определять как Boeing с регистрационным номером HZ-ARA из Саудовской Аравии из-за того, что борт летел с ICAO-кодом этой страны, чего, естественно, не могло быть, так как саудовский «Боинг HZ-ARA» в те минуты как раз только прилетел в Эр-Рияд из Куала-Лумпура.

В результате, в 19:48 по минскому времени Boeing 737-800 (EW-001pa) приземлился в Иране, а точнее в аэропорту для внутренних рейсов, ВВС Ирана и правительственных бортов этой страны — Tehran Mehrabad.

Возможно, Лукашенко продал свой самолет Ирану.

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