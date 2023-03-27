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Эрдоган показал новый «Байрактар» с украинским двигателем

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  • 27.03.2023, 11:22
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Эрдоган показал новый «Байрактар» с украинским двигателем

Фото и характеристики беспилотника.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, который на днях призвал обвиняемого в военных преступлениях президента РФ Владимира Путина прекратить войну, показал новый беспилотник турецкой компании Bayraktar Kızılelma. Он оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании «Мотор Сич».

Соответствующее фото без каких-либо подписей он опубликовал в Twitter, пишет «Апостров».

На снимке - Эрдоган стоит перед беспилотником-истребителем Bayraktar Kızılelma, выставленным в Национальном технологическом центре Оздемира Байрактара, со скрещенными на груди руками. В кадр также попал и Bayraktar TB3 SIHA.

Отметим, Kızılelma – это новая разработка турецкой компании Baykar, сейчас беспилотник находится на этапе тестирования. На него установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ от украинской компании «Мотор Сич».

Беспилотник, длиной почти 15 метров имеет размах крыльев 10 метров. Он способен развить скорость до 1100 км/ч и перевозить боеприпасы (ракеты и бомбы) в корпусе. Kızılelma имеет максимальную взлетную массу более 5,5 тонны, из которых более 1500 кг приходится на его полезную нагрузку. Рабочая высота БПЛА - 12 км.

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