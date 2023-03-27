Проводная или беспроводная зарядка: что лучше для смартфона 27.03.2023, 14:00

Каждая из зарядок имеет плюсы и минусы.

Если вы устали от бесконечных проводов, возможно, вам захочется перейти на беспроводные технологии, которые постоянно совершенствуются и стремятся полностью заменить кабели. Но так ли все хорошо на деле как звучит на словах? На этот вопрос отвечает «Униан».

Что из себя представляет беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка – это технология зарядки мобильных устройств, которая позволяет передавать энергию без использования проводов. Вместо того чтобы подключать зарядное устройство к телефону через кабель, беспроводная зарядка задействует электромагнитные поля для передачи энергии между зарядным устройством и девайсом, которое нужно зарядить.

Проще говоря, вы просто оставляете смартфон на зарядной панели и спокойно занимаетесь своими делами. Согласитесь, это намного удобнее и быстрее, чем возиться со шнурами, к тому же не нужно беспокоиться об износе портов.

По факту, «беспроводная зарядка» – это не совсем некорректное название, ибо все равно нужно подключить зарядную панель к USB-порту или сетевой розетке. Более точный термин – «магнитная зарядка», потому что стандарт Qi использует магнитные катушки для передачи энергии и питания телефона. Однако, мы будем использовать термин "беспроводной" зарядки, потому что это вошло в привычку.

Кто быстрее заряжает – беспроводная или проводная зарядка

А вот здесь уже становится интересней. Как ни странно, если вы хотите как можно быстрее зарядить свой телефон, лучше использовать проводные зарядные устройства.

Технология Qi, несмотря на все свои удобства, все же является довольной новой и пока не может сравниться со скоростью проводной зарядки. Поэтому если вы привыкли заряжать смартфон «на ходу», не стоит переключаться на беспроводную зарядку.

К примеру, проводные зарядные устройства USB на 12 Вольт могут заряжать iPhone как минимум на 30% быстрее, чем Qi, тогда как USB PD на 18 Вт в сочетании с кабелем Apple USB-C - Lightning делает это чуть ли не в 2 раза быстрее.

Что безопаснее для аккумулятора смартфона

При использовании «беспровода», вы наверняка заметите, что ваш телефон нагревается больше, чем при использовании проводной зарядки. Это, в свою очередь, плохо сказывается на аккумуляторе, и особенно это будет заметно в смартфонах с батареями менее 4000 мАч.

Впрочем, если использовать сертифицированные зарядные устройства с защитой от перегрева и перезаряда, то риск повреждения аккумулятора минимален. Кроме того, некоторые модели беспроводных зарядных устройств оснащены системой охлаждения, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру устройства в процессе зарядки.

Вместе с тем медленные Qi док-станции принято считать безопасней «быстрой зарядки», потому что не так сильно нагреваются, а значит увеличивают «жизнь» батареи.

Какое зарядное устройство купить – проводное или беспроводное

Здесь выбор всецело зависит от ваших потребностей и предпочтений.

Беспроводная зарядка более удобна благодаря отсутствию проводов, что позволяет использовать кабельный порт вашего телефона для других целей, например, подключения наушников. Кроме того, при использовании подставки для зарядки, вы можете легко проводить видеозвонки и использовать громкую связь.

Однако, главный недостаток беспроводной зарядки заключается в ее медленной скорости. Даже при использовании передовых технологий Qi зарядка не может обеспечить такую же скорость зарядки, как проводное зарядное устройство, хотя последние разработки позволили немного сократить эту разницу.

Кроме того, прежде чем бежать в магазин за беспроводной зарядкой, нужно убедиться, что у вашего смартфона есть поддержка стандарта Qi.

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