закрыть
27 марта 2023, понедельник, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко потребовал все золото государств мира за ущерб во Второй мировой войне

59
  • 27.03.2023, 19:28
  • 16,922
Режим Лукашенко потребовал все золото государств мира за ущерб во Второй мировой войне

Требования режима даже превышают совокупный золотой запас всех стран мира вместе взятых.

Режим Лукашенко оценивают ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны, в $2,3 триллиона, или 43 тысячи тонн золота, заявил в понедельник замначальника управления Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

По его словам, расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа показало, что потери Беларуси значительно превысили изначальные оценки.

«Для этого создали специальную мобильную аналитическую группу, а за основу взяли отчет Чрезвычайной госкомиссии, которая в 40-х оценивала потери нашего народа в годы Великой Отечественной войны», — пояснил Брылев, добавив, что сумма ущерба «не окончательная».

Начальник отдела оценки государственного комитета по имуществу Дины Соколовская уточнила, что золото в качестве «валюты» оценки было выбрано после консультаций с Москвой. «Посоветовались с Нацбанком, Центробанком Москвы, пообсуждали эту тему и с Министерством финансов, Национальным статистическим комитетом и пришли к выводу, что золото является наиболее универсальным инструментом инвестирования, поэтому есть смысл именно перевести этот весь ущерб в золото», — пояснила она.

Требования Беларуси превышают совокупный золотой запас всех стран мира вместе взятых — по состоянию на декабрь 2022 года МВФ оценивал его примерно в 33 тысячи тонн. Крупнейшие держатели — США (8,1 тысячи тонн), Германия (3,3 тысячи тонн), Италия (2,4 тысячи тонн), Франция (2,4 тысячи тонн) и Россия (2,3 тысячи тонн).

Более того, белорусская оценка ущерба эквивалентна 23% золота, что было добыто в мире за всю историю человечества. По данным Геологической службы США, это 187 тысяч тонн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин