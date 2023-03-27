В Украине ликвидирован «депутат»-предатель из Крыма 2 27.03.2023, 23:13

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Виталий Костенко

После аннексии Крыма Виталий Костенко вступил в «Единую Россию».

В Украине ликвидирован «депутат» Щелкинского городского совета Крыма от «Единой России» Виталий Костенко. Об этом сообщает сайт администрации Щелкино.

Глава администрации Щелкино Владимир Загребальский уточняет, что Костенко погиб 22 марта «при выполнении задач по проведению специальной военной операции». Он оказался на войне в звании младшего сержанта.

Согласно официальной информации, Костенко родился в Сумской области Украины в 1982 году. Он был награжден медалями «За возвращение Крыма» и «За заслуги в воссоединении Крыма с Россией».

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