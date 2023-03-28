Эксперты ищут, где в Беларуси будут храниться ядерные боезаряды 28.03.2023, 7:36

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Речь может идти как о новом объекте, так и о модернизации старого комплекса.

Эксперты ищут место, где будут храниться ядерные боезаряды в Беларуси, пишет «КоммерсантЪ».

Программный директор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис, специализирующийся среди прочего на изучении разведывательных данных из открытых источников и спутниковых снимков, сказал «Ъ», что его команда уже занялась изучением этого вопроса.

«Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что речь может идти как о новом объекте, так и о модернизации старого комплекса. Напомним, советское ядерное оружие хранилось на территории Беларуси вплоть до 1996 года.

Реконструкция существующих российских хранилищ, например вблизи Калининграда и Твери, была видна со спутников довольно хорошо. А сама модернизация занимала около полутора-двух лет минимум.

Возвести же новое хранилище за три месяца исключительно сложно.

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