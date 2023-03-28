Британская разведка: Под Авдеевкой разбита большая часть танкового полка РФ 1 28.03.2023, 10:13

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«Мобики», которых тренировали в Беларуси, приехали на войну с кучей проблем.

Британская разведка сообщила, что оккупационные войска РФ несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в районе Авдеевки оккупанты добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

В частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52cYmDBnvX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2023

Полк входит в состав третьего армейского корпуса — первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки своего вторжения в Украину с августа 2022 года.

Согласно данным из открытых источников, третий армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и плохим моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность.

«Потери 10-го танкового полка, скорее всего, связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским атакам бронетехники, например, в районе города Угледар», — говорится в сообщении.

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