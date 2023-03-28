Кремль ввел контроль за выездом чиновников за границу 2 28.03.2023, 12:41

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У некоторых чиновников сотрудники ФСБ просто отбирают загранпаспорта.

Высокопоставленные российские чиновники, законодатели, губернаторы и топ-менеджеры госкомпаний подверглись строгим ограничениям Кремля на поездки за границу с начала войны в Украине. Это попытка предотвратить «дезертирство чиновников» и помешать работе иностранных разведок.

О системе контроля при выезде из страны The Moscow Times рассказали 10 бывших и нынешних чиновников, в том числе старый знакомый президента Владимира Путина, которые попросили не называть их имен.

В предыдущих сообщениях СМИ говорилось, что после вторжения в Украину чиновникам стало сложнее ездить за границу, но подробности схемы контроля раньше не раскрывались. «Никто не может никуда уехать без специального разрешения», — заявил The Moscow Times высокопоставленный чиновник российского правительства.

Запрет чиновникам на отпуска за рубежом или личные поездки за границу, по-видимому, отражает растущие страхи Кремля перед шпионами и перебежчиками. Эти меры — попытка предотвратить «дезертирство чиновников», — говорит политик Геннадий Гудков, бывший советский офицер КГБ и экс-депутат Госдумы.

По словам нынешних и бывших чиновников, которые говорили с The Moscow Times, ограничения реализуются несколькими способами.

У некоторых чиновников сотрудники ФСБ просто отбирают загранпаспорта — практика, изложенная в расследовании «Настоящего времени». Давний кремлевский чиновник подтвердил The Moscow Times существование такой практики. Но есть и другие методы. Так, ФСБ ведет список чиновников, губернаторов и других госслужащих, которые должны получать отдельное разрешение на выезд из страны, сообщили The Moscow Times представитель Кремля, правительственный чиновник и два бывших чиновника. «В базе данных есть так называемые флажки. Чтобы уехать, их нужно снять заранее», — говорит один из чиновников.

Но есть и другие методы. Так, ФСБ ведет список чиновников, губернаторов и других госслужащих, которые должны получать отдельное разрешение на выезд из страны, сообщили The Moscow Times представитель Кремля, правительственный чиновник и два бывших чиновника. «В базе данных есть так называемые флажки. Чтобы уехать, их нужно снять заранее», — говорит один из чиновников.

Эта система существовала и до войны, тогда для поездок нужно было разрешение от непосредственного начальника. Однако с начала конфликта практика стала значительно ужесточиться.

Высокопоставленные чиновники теперь должны получать так называемое «двойное одобрение» для любой зарубежной поездки — от своего непосредственного начальника и от его начальника.

Это означает, что нередко вопросом о зарубежной поездке занимается глава администрации Кремля Антон Вайно или даже сам Путин, заявил The Moscow Times кремлевский чиновник и давний знакомый Путина. «Несмотря на продолжающийся конфликт, иногда Путину самому приходится просматривать все эти списки и разбираться, кто с какой целью едет за границу», — говорит он.

«Это решение было принято на самом верху российского руководства», — добавляет высокопоставленный член российского парламента.

Хотя трудно подсчитать, сколько запросов на выезд за границу было удовлетворено или отклонено, но усиление ограничений позволяет предположить, что зарубежные поездки теперь являются скорее исключением, чем правилом для высшего звена российской бюрократии. «Формально границы открыты, но на чиновников оказывается давление… значительному количеству людей уже запрещен выезд за границу», — говорит представитель правительства.

Один из собеседников The Moscow Times рассказал, что через четыре месяца после вторжения в Украину его коллега — высокопоставленный российский чиновник — уже в аэропорту, прождав около часа, узнал, что ему запрещено выезжать за границу. Часто отказывают и тем, кто пытается получить разрешение заранее. Об отмене отпусков на Новогодние праздники The Moscow Times рассказали один кремлевский чиновник, еще один правительственный чиновник и топ-менеджер крупной государственной энергетической компании. «Были случаи, когда очень громким людям говорили: «Нет, никакого отпуска. Праздники проведешь на работе», — говорит топ-менеджер госкомпании.

Сейчас чиновников раздражает то, что непонятно, на кого конкретно распространяются новые правила. «Это очень нервирует, — сказал один российский правительственный чиновник. Однако есть мнение, что уже в этом году может быть введен полный запрет на выезд чиновников за границу, сообщили The Moscow Times трое чиновников.

Hесколько шагов в этом направлении уже сделано. В январе Госдума приняла поправку, обязывающую всех депутатов заблаговременно информировать профильный комитет о выезде за границу. Евгений Пригожин в прошлом месяце письменно призвал законодателей запретить любым должностным лицам выезд за границу во время так называемой «специальной военной операции». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в прошлом месяце, что запрет на поездки не обсуждается в Кремле, но им известно о предложении Пригожина.

Неофициальные запреты на выезд за границу для местных чиновников в настоящее время действуют в Вологодской, Ульяновской и Тамбовской областях, а также в республиках Марий Эл, Чувашия и Северная Осетия, сообщают местные СМИ.

Несмотря на строгие правила, некоторые исключения предоставляются. Экс-министру финансов Алексею Кудрину и экс-советнику Путина Анатолию Чубайсу — покинуть страну разрешил лично Путин, говорит его давний соратник и правительственный чиновник.

Кудрин, союзник Путина и тогдашний глава Счетной палаты, как минимум дважды ездил в Израиль в 2022 году. Новость о поездке вызвала политическую реакцию: один депутат от Коммунистической партии попросил ФСБ проверить соблюдение Кудриным законов о государственной тайне.

Чубайс, «царь приватизации» постсоветской России, ушел с поста спецпредставителя Кремля и покинул Россию в марте.

«Они оба смогли уехать только после того, как Путин лично дал на это разрешение», — сказал представитель Кремля.

Сотрудница госкомпании, на которую не распространяются строгие ограничения на поездки, рассказала The Moscow Times, что после декабрьского визита в соседнюю страну, являющуюся союзником России, ее допрашивал сотрудник ФСБ. «Офицер хотел знать, обращались ли ко мне спецслужбы [там]… просили ли меня подписать бумаги, осуждающие политику нашего президента, а также зачем я вообще уехала за границу», — говорит она The Moscow Times. Такой интерес неудивителен, поскольку официальные лица, покидающие страну, рассматриваются Кремлем как угроза безопасности, рассказывает Андрей Солдатов, журналист и эксперт по спецслужбам.

Никаких послаблений собеседники The Moscow Times не ждут. «Железный занавес для тех, кто связан с государством… установлен», — сказал высокопоставленный российский чиновник.

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