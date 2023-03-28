Полковник ВСУ: «Добрые люди» могут уничтожить российские самолеты и «Искандеры» в Беларуси 28.03.2023, 15:38

1,410

Роман Свитан

Можно вспомнить пример Ирана.

Путин намерен разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси. О каком оружии может идти речь? Что ждет нашу страну в случае реализации планов Кремля?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

— Речь идет о тактических зарядах для ракетных комплексов «Искандер», авиационных бомбах и ракетах. Другое, наверное, вряд ли. Стратегическое размещать не будут. Заявлено про тактическое ядерное оружие, но возникает большой вопрос о его размещении.

Для размещения ядерного оружия нужно подготовить определенное хранилище. Россияне же за девять лет не смогли этого сделать в «Феодосии-13». В аннексированном Крыму есть такой объект — старое советское хранилище ядерных боеприпасов. Так вот, они за девять лет не смогли технологически его подготовить и восстановить. Россиянам просто нечем обеспечить такое хранилище в Беларуси. Все ядерные хранилища России в свое время, лет 30-ть назад, помогали обустроить США.

Там стоит американское оборудование, которое поддерживает определенный микроклимат для хранения ядерных зарядов. Плюс системы контроля и обслуживания самого заряда. Подчеркну, россияне без США не смогли «Феодосию» подготовить. Что уже говорить о подготовке в Беларуси за несколько месяцев. Это из области фантастики.

— Тогда зачем Путин это затеял?

— Это больше похоже на ядерный шантаж, который устами Путина ведет Си Цзиньпин. После приезда Си Путин включил эту риторику. Лукашенко же потерялся на несколько дней. Он вообще на эту тему не высказывается.

Это такой шантаж для того, чтобы к Си побежали европейские лидеры решать какие-то вопросы. Естественно, что Си «выкрутит им руки» по экономическим вопросам.

Россия — это такая бешеная собака Китая. Си использует Путина, Россию, ее ядерное оружие и риторику. Точно также он использует Северную Корею, когда надо что-то решить с Южной Кореей и Японией. Си дает команду пострелять баллистическими ракетами в Японское море, затем японцы и южнокорейцы бегут к Си решать этот вопрос. Такая же картина и с Ираном. Дается команда Ирану «покошмарить» Израиль, Сирию, близлежащие страны.

Вот в режиме такой бешеной собаки сейчас Си использует Путина и Россию. Погавкать, побросаться и попугать, чтобы решить какой-то экономический вопрос. У Китая очень большие проблемы с экономикой. Путин загоняет европейских лидеров к Си для решения каких-то вопросов.

— Предположим, что Путину все же удастся разместить ядерные боеприпасы в Беларуси. Что ждет нашу страну в случае реализации его планов?

— Все-таки не думаю, что Путин сможет подготовить ядерные хранилища. Он может использовать аэродромы, авиацию и «Искандеры», переданные сейчас Лукашенко, они могут нести ядерное оружие. Они могут просто снарядить, а дальше тягать их по всей Беларуси.

Конечно, это будет легитимная военная цель. Как только появится ядерное вооружение на территории Беларуси, то оно тут же будет уничтожено. Удар будет конвенционный, создастся грязная бомба на месте взрыва. Ядерный заряд будет разорван, но не произойдет ядерной реакции. Произойдет не ядерный взрыв, а засорение территории останками заряда.

Дальше встанет вопрос об определенных санкциях за перемещение этого оружия. Понятно, что пострадает Беларусь. Страна примет на себя удар с одной стороны — конвенциональный, натовский, а с другой — практически навсегда останется пятно после подрыва этого боезапаса. Тем не менее, Лукашенко на это идет. За что будет отвечать перед белорусским народом.

Думаю, что белорусы его на лоскуты порежут за такие дела. Правда, может успеть убежать в Китай. Сделать пластическую операцию, сбрить усы, сделать раскосые глаза и начать говорить по-китайски. В Ростове место уже занято.

— Как на ядерное оружие в Беларуси может отреагировать Пентагон? Были ли уже сигналы Москве?

— Пентагон — серьезная военная сила, которая просто выполнит уничтожение, он не будет подавать Москве никаких сигналов. Военные не подают сигналы. Обычно это делают политики.

Пентагон отработает, исходя из угроз. Он уничтожит эти ядерные заряды, как только они появятся на территории Беларуси. Произойдет ликвидация в рамках даже определенных натовских условий. Дело в том, что это уже будет прямая ядерная угроза станам Балтии, Польше. Они включат пятую статью НАТО, причем могут это даже не афишировать. Отработают — и все. Могут даже уничтожить их в качестве «нас там нет».

Какие-то «добрые люди», по примеру Ирана или Сирии, где взрывают заводы, будут взорваны вот эти ядерные заряды, уничтожены самолеты с ядерными зарядами и «Искандеры». Сейчас по миру странствует много «добрых людей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».