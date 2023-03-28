Фельштинский: Не позднее сентября из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары 19 28.03.2023, 16:46

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Ответные действия НАТО могут полностью стереть с лица земли Беларусь как государство.

Кремлевский диктатор Владимир Путин планирует перебросить ядерное оружие не для угроз Западу, а для нанесения удара по Литве и Польше.

Уверенность в этом высказал во время стрима на канале Марка Фейгина историк Юрий Фельштинский, отметив, что ответные действия НАТО могут полностью стереть с лица земли Беларусь как государство.

«Угрожать ядерным оружием можно из России. И Россия это дело достаточно последовательно и многократно с регулярностью тиражируют. Поэтому для того, чтобы угрожать Западу или Европе ядерным оружием, не нужно его перебрасывать в Беларусь. Его перебрасывают в одном единственном случае - для нанесения ядерного удара. Я заявляю абсолютно ответственно, что не позднее сентября этого года из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары, если Запад не предпримет превентивных действий в этом направлении», - заявил он.

По мнению Фельштинского, единственная причина, по которой Путин не аннексирует Беларусь, это намерение использовать ее как плацдарм для нанесения ядерного удара.

«Если существовали какие-то красные линии, которые Путин не должен был бы переходить или переход которых означает буквально катастрофические последствия для Европы, то вот эта красная линия уже Путиным перейдена», - отметил историк.

Он уверен, что в ответ на ядерный удар из Беларуси, она будет попросту уничтожена.

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