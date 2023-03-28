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Украинские пограничники показали удар по позициям оккупантов под Лиманом

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  • 28.03.2023, 21:37
Украинские пограничники показали удар по позициям оккупантов под Лиманом

Видео.

Украинские военные нанесли удар по российским позициям на Лиманском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

«На днях на Лиманском направлении экипаж БПЛА пограничников корректировал артиллерию одной из бригад ВСУ», - сообщили в ГПСУ.

По их словам, благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение местам укрытия оккупантов.

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