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Российские генералы обманули Путина

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  • Игаль Левин
  • 29.03.2023, 8:19
  • 9,944
Российские генералы обманули Путина

Оружие, которого нет.

Чем больше читаю российских военных работ и статей, написанных до 24-го февраля 2022-го года, — тем более понятной становится современная картина происходящего. Россияне жили в вымышленном мире.

Вот, например, сейчас разбираю новый текст от 19-го года, написанный не в целях пропаганды: это закрытое чтиво от военных — для военных. Казалось бы, там все должно быть взвешенно и критично, а нет — такое ощущение, что они текст для Скабеевой готовили, а не для внутреннего пользования ВС РФ.

Упоминая современные американские доктрины (оставим за скобками тот факт, что они описывают схему конвенциональной войны РФ против США на равных, а не асимметричных условиях), российские офицеры дают свои рецепты противодействия этим доктринам и на полном серьезе отталкиваются в них от якобы наличия у России гиперзвукового оружия.

Это они про «Кинжал». То есть они не пишут о нем, как об обычном «Искандере», только воздушного запуска, а именно — как о гиперзвуковом оружии (!)

Для тех, кто в танке: «Кинжал» не является гиперзвуковым оружием. Ну, то есть технически он преодолевает гиперзвук, но его преодолевает вообще любая баллистическая ракета. Немецкая допотопная Фау-2 при таком подходе — тоже «гиперзвуковой ракетный комплекс».

Неясно тогда, чего это американцы и китайцы так давно бьются над этим новым видом вооружения с очень сомнительными или ограниченными успехами. Его же немцы придумали уже почти сто лет назад.

Это был сарказм, да.

То есть российские военные должны были понимать: то, что «Кинжал» обозвали гиперзвуковым комплексом, — это пропагандистский ход, к реальности он не имеет никакого отношения. Все равно же ваши публикации закрытые, и вы это пишите от своих — своим. А нет — они реально верили в этот бред.

Либо начальство требовало верить.

Итог: вы строите доктрины, отталкиваясь от видов вооружений, которых у вас нет. Это может быть что угодно, но это не подготовка к войне.

Если почитать военные тексты США или Израиля, то там всегда все сводится к следующему:

Все плохо.

Всего не хватает.

Все устарело.

Враги сильнее нас.

Ок, не сильнее, но вот-вот станут сильнее.

Дайте денег спасти/исправить.

И такой подход правильный, потому что военные всегда должны отталкиваться от самого худшего сценария, а не от желаемого или самого оптимистичного. Россияне же отталкивались даже не от оптимистичного, а от не существующего в реальности.

Игаль Левин, «Фейсбук»

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