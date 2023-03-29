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Совбез ООН собирается на заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

  • 29.03.2023, 9:09
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Совбез ООН собирается на заседание из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Назначена дата и время.

Совбез ООН соберется 31 марта на заседание по угрозам российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси, сообщает «Укринформ».

В повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза международному миру и безопасности».

Заседание начнется в 18:00 по минскому времени. Ожидается, что участие в нем примет украинская делегация.

Отмечается, что пятница - последний день председательства в Совбезе Мозамбика. С 1 апреля председательство переходит к РФ, которая незаконно занимает место СССР.

25 марта президент РФ Владимир Путин подтвердил передачу Беларуси ОТРК «Искандер» и десяти переоборудованных под ядерные боеголовки самолетов. Также, по его словам, 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

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