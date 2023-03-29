Украинский дрон устроил оккупанту бег с препятствиями 3 29.03.2023, 9:30

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Зрелищные кадры были сняты под Бахмутом.

Защитники Украины еще раз показали, как уничтожают врага в самой горячей точке на фронте – в несокрушимом Бахмуте на Донбассе. Еще одному российскому оккупанту, пришедшему в Украину с оружием, не удалось избежать смерти на чужой земле.

Операцию по уничтожению противника провели бойцы Сводной тактической группы «Адам». Видео опубликовали в Telegram-канале группы.

Воины подчеркнули, что продолжают работать и ликвидировать противника на Бахмутском направлении. На кадрах показано, как в открытой местности украинские воины зафиксировали одинокого оккупанта и начали на него "охоту".

Военный РФ пытался на цыпочках убегать, обходя своих уничтоженных «товарищей», но ему это не удалось. В конце концов, с помощью беспилотника и снарядов украинские бойцы отправили врага «на концерт Кобзона».

«Демотивированный, одинокий, загнанный нашими вогами орк, бежит где-то под Бахмутом, минуя тела своих «побратимов», чтобы встретить бесславную смерть на чужой земле», – говорится в сообщении группы «Адам».

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