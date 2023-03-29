В Беларуси формируют батальон для поддержания военного положения

В Беларуси формируют батальон для поддержания военного положения9
- 29.03.2023, 9:44
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Власти готовятся к войне?
В Борисовском районе формируется батальон из военнослужащих запаса, сообщает телеграм-канал «Позірк». Одна из функций — поддержание военного положения.
«Необходимо сформировать штаб Борисовского района и отдельного стрелкового батальона», — сообщил начальник управления территориальной обороны военного комиссариата Минской области Дмитрий Вольфович.
По словам представителя теробороны, с военнослужащими запаса «будет проведена индивидуальная подготовка, слаживание отделений и взводов» и на завершающем этапе — «штабная тренировка».
Участники пройдут огневую подготовку, а на завершающем этапе комплексной проверки будет проведено «командно-штабное учение».