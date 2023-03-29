Госдепартамент США заявил о прямых связях белорусских спортсменов с военными и спецслужбами

Госдепартамент США заявил о прямых связях белорусских спортсменов с военными и спецслужбами8
- 29.03.2023, 9:53
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МОК утвердил санкции.
Государственный департамент США продолжает консультации с Олимпийским и Паралимпийским комитетами США, а также со странами-единомышленниками в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета международным федерациям относительно потенциального участия российских или белорусских спортсменов в соревнованиях.
Как передает «Радыё Свабода», об этом заявил заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.
- У нас по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность прямые связи между олимпийскими и паралимпийскими спортсменами и российскими и белорусскими военными и национальными спецслужбами, а также правоприменительные механизмы МОК, которые не были упомянуты в опубликованных сегодня новостях, - заявил спикер Госдепартамента.
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета 28 марта обсудил возможность допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. По итогам заседания МОК допустил участие белорусов и россиян в соревнованиях в нейтральном статусе, но заявил, что санкции, введенные в феврале 2022 года против белорусских и российских властей за войну в Украине, должны оставаться в силе.
На заседании исполком МОК утвердил рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов международных соревнований:
- спортсмены с белорусскими и российскими паспортами могут участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе,
- команды спортсменов с белорусскими и российскими паспортами не допускаются к участию в соревнованиях,
- спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут принимать участие в соревнованиях (это же касается спортивного персонала),
- спортсмены, имеющие контракты с российскими или белорусскими военными ведомствами или спецслужбами не допускаются к соревнованиям (это же касается спортивного персонала),
- спортсмены в нейтральном статусе должны подчиняться антидопинговым правилам,
санкции, введенные против российских и белорусских властей после начала войны, остаются в силе.
Санкции МОК подразумевают запрет на проведение международных спортивных мероприятий России и Беларуси, запрет на использование флагов и гербов на международных спортивных соревнованиях и недопуск официальных лиц из России и Беларуси на них.
- МОК оставляет за собой право принимать решение об их участии в надлежащее время, даже если они будут считаться прошедшими квалификацию в соответствии с квалификационными критериями, установленными их соответствующими международными федерациями, - подчеркивается в пресс-релизе.