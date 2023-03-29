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ISW: Российскому генералу Мурадову нашли «интересную» замену

  • 29.03.2023, 11:05
ISW: Российскому генералу Мурадову нашли «интересную» замену
Рустам Мурадов (слева) и Сергей Кузьменко

Командовать Восточной группировкой войск РФ будет человек без опыта.

Россия продолжает постоянную рокировку командования оккупационной армии из-за череды провалов в войне против Украины. Недавно стало известно об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерала-полковника Рустама Мурадова.

В то же время аналитики предполагают, что место Мурадова может занять генерал-лейтенант Сергей Кузьменко. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации ISW, генерал Кузьменко ранее служил командующим 6-й общевойсковой армией с 2015 по 2019 год, а в последнее время – начальником отдела Академии Генерального штаба ВС РФ.

Стоит отметить, что Кузьменко никогда не занимал командную должность, сравнимую с ролью командующего военным округом, и аналитики полагают, что его назначение было бы необычным шагом.

В то же время известно, что военно-политическое руководство страны-агрессора приняло решение уволить Мурадова из-за неудач на поле боя и значительных потерь в западной части Донецкой области. В РФ рассчитывают, что Кузьменко изменит ситуацию с полным отсутствием прогресса в своей зоне ответственности в Украине.

Однако эксперты отмечают, что нет никаких признаков того, что Кузьменко был бы лучше подготовлен для успешного руководства наступательными операциями в западной части Донецкой области с еще более деградировавшими силами, чем более опытный Мурадов.

Напомним, 26 марта росСМИ распространили новость о якобы увольнении скандального генерал-полковника ВС РФ Рустама Мурадова с должности командующего группировкой российских войск «Восток» в Украине. Этот топ-оккупант имеет звание «героя» РФ (2017), а с 28 февраля 2022 года он – подсанкционный в ЕС и ряде других стран Запада.

Примечательно, что слухи об отставке командующего Восточной группой войск РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в информпространстве страны-агрессора. Одни пропагандисты утверждали, что военные власти уволили его, другие строили догадки, мол, причиной стало неумелое руководство захватчиками на фронте в Украине.

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