ВСУ уничтожили скопление российской техники между Угледаром и Волновахой 29.03.2023, 12:41

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Видеоподборка точных ударов.

Ситуация под Угледаром в Донецкой области остается напряженной: изменений линии боевых столкновений не зафиксировано, но с обеих сторон продолжаются интенсивные обстрелы. Эксперты предполагают, что РФ готовит новый «ударный кулак» и готовится активизировать наступательные действия в апреле. Чтобы помешать планам врага, воины ВСУ целенаправленно уничтожают скопления техники и БК оккупантов в этом направлении, пишет «Стопкор».

Видеоподборка точных ударов по военной технике россиян на Угледарском направлении фронта Донецкой области обнародована 28 марта на официальной странице 72-й ОМБр в Фейсбуке.

«Наши пилоты «держат в тонусе» физическую форму врага или просто умножают ее на ноль», – говорится в сообщении бойцов бригады имени Черных Запорожцев, успешно противодействующей оккупантам под Угледаром на Донетчине.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed геолоцировали место одного из попаданий: это участок в «красной зоне» (временно контролируемый россиянами) с координатами 47.664242, 37.287128 вблизи села Кирилловка Волновахского района Донецкой области. Этот населенный пункт расположен в 18 км от Волновахи и в 20 км от Угледара.

В то же время, по данным оперативного возведения Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 марта, на Шахтерском направлении в течение минувших суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

Россияне буквально сравнивают с землей мирные жилые кварталы Угледара. Свежие фотографии израненного города обнародовал Телеграмм-канал «Двищ», который администрируют патриоты из Донбасса и публикуют достоверную инсайдерскую информацию с передовой.

По мнению военно-политического обозревателя, сокоординатора группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, РФ не оставила планов по захвату этого городка и для них это жизненно важно. С другой стороны, отсутствие нужного ресурса принудило оккупантов с середины февраля понизить интенсивность штурмовых действий и перейти в состояние восстановления боеспособности.

«Восстановление боеспособности той группы, которая штурмовала Угледар, может занять от полутора до двух месяцев. То есть середина или конец апреля могут стать очередным этапом активизации российских оккупационных войск на Угледарском направлении», – предполагает аналитик.

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