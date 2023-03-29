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В Белгороде началась паника из-за сирен воздушной тревоги

  • 29.03.2023, 12:51
  • 3,102
В Белгороде началась паника из-за сирен воздушной тревоги

Жители российского города требуют ответа от губернатора.

Утро среды, 29 марта, в Белгороде началось с сирены. Пока это была плановая проверка системы оповещения населения, но учитывая регулярную «бавовну», а также неудачные пуски ракет армией РФ, которые падают через секунды после взлета, готовят людей не просто так, пишет dialog.ua.

Впрочем, даже с организацией проверки сирены российские чиновники не справились. Большая часть жителей Белгорода либо вообще не слышала звуков, либо они были и очень отдаленно доносились.

Тем временем белгородцы боятся выходить на субботники из-за «желтого» уровня опасности в регионе. Один из местных жителей поинтересовался у губернатора, как обеспечат безопасность людей и что будут делать с выявленными подозрительными предметами.

Это привело в бешенство главу региона Вячеслава Гладкова, и он резко ответил что-то в духе: «Боишься - не ходи».

«Субботник не планируется проводить вдоль границы и в тех местах, где опасно, происходит обстрел территории и есть минирование», - заверил чиновник горожан.

Однако безопасности нахождения на улице белгородцам эти слова не добавили.

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