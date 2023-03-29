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В российском Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв

  • 29.03.2023, 13:01
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В российском Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв

Грохот слышали и в соседнем Батайске.

Жители Ростове-на-Дону в РФ сообщили о подозрительных звуках, похожих на взрыв, в Западном жилом массиве. Ростовчане слышали его около 12:15 (по Минску).

О взрыве сообщают местные российские СМИ.

«У нас сейчас такой жесткий грохот был, что аж у машин включилась сигнализация», - рассказала ростовчанка, которая проживает в ЖК «Екатерининский». Она уточнила, что после этого минуты через две пролетел самолет. Сейчас в ЖК спокойно.

Грохот был слышен и на проспекте Стачки, Вертолетном поле, Литвинова, 2-й Краснодарской, Коммунистическом, площади Дружинников, Извилистой, Каширской, Портовой, а также в Батайске. Что это могло быть, пока можно только догадываться.

Глава администрации Батайска Роман Волошин поспешил успокоить горожан, сообщив, что в городе чрезвычайных ситуаций не произошло.

«Причины возникновения звука выясняем», - добавил он.

Тем временем в сети появилось видео с камеры видеонаблюдение, на которое попал грохот. В сети обсуждают возможные причины страшного звука.

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