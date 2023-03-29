Полковник ВСУ: Нанесен мощный психологический удар по россиянам 2 29.03.2023, 13:27

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Петр Черник

«Башни» Кремля ведут борьбу за то, кто будет виноват в катастрофе.

Сайт Charter97.org расспросил украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черника о том, что прямо сейчас происходит на фронте в Украине:

— На фронте сложилось так называемое стратегическое огневое равновесие. Мы не впервые в нем пребываем. Так уже было прошлым летом, начиная с мая по сентябрь. В стратегическом контексте противник пока еще имеет силы для оперативного давления в направлении Бахтума.

Тем не менее, пребывая в очень качественной маневренной обороне, Вооруженные силы Украины на данный момент исполняют главное стратегическое предназначение Бахмута относительно тотального уничтожения живой силы и техники противника. Боевой потенциал ВСУ нарастает, рано или поздно придет точка, когда мы начнем освобождать свои земли, но это очень деликатная тема, которая требует абсолютной тишины.

Никто не видел Харьковской блестящей операции, а она сложилась. Следующие операции тоже обязательно сложатся. Вопрос только в том, где, когда и при каких обстоятельствах. В этом мы занимаем позицию необсуждения этого процесса.

— Британская разведка сообщила о потерях со стороны российских военных под Авдеевкой. Сообщается, что была разбита большая часть танкового полка. Перед этим были большие потери танков под Угледаром, где колонны бронетехники пошли на штурм. Почему российские оккупанты не учатся на своих ошибках и продолжают использовать эту самоубийственную тактику?

— Я бы не сказал, что они не учатся. Тут нужно понимать, что есть пропагандистский момент. Они не могут взять Бахмут, не получается у них. Путин отдал ряд приказов выходить на административные линии Донецкой области, а они не могут этого реализовать.

Более того, произошел мощный психологический удар по противнику. Они на своих медийных площадках всюду начали кричать, что «Бахмут практически взят», а тут раз — украинский президент Владимир Зеленский приехал сам в Бахмут и наградил украинских военнослужащих. Это очень серьезная травма для их пропаганды.

Они же не придумали ничего лучше, как сместить акцент с Бахмута на Угледар и Авдеевку, думая, что там им может улыбнуться военное счастье. Скажу, что они даже в чем-то правы. Война — это путь обмана, искусство возможностей, битва интеллектов. Вот они и сместили акценты, но и тут украинцы показали свое непревзойденное мастерство и мужество.

— Россия продолжает постоянную рокировку командования оккупационной армией. Удивляет и практика, когда уволенных российских генералов, которые провалили определенные цели, возвращают или награждают. В чем причина?

— Речь идет и о кадровом голоде. При этом не стоит забывать, что там бушует внутренняя и очень серьезная борьба между «башнями Кремля». Действительно, тех, кто может держать удар, не так много.

Объективно говоря, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Для нас россияне все плохие, тут нет исключений. Подчеркну, все плохие. Все ротации и замены, происходящие там, в стратегическом контексте на ход боевых действий не влияют. Все генералы — токсичные, их компетенции не имеют значения.

У них одна цель — ликвидировать нашу государственность. У нас цель — уничтожить их как можно больше, чтобы нашим внукам было легче. Чем больше мы сейчас их уничтожим, тем в следующей войне нам будет легче.

— Вы упомянули «башни Кремля». Что, на ваш взгляд, сейчас происходит в российской верхушке?

— Есть три главные «башни». Первая — сам Путин. В свое время туда еще относились Кадыров и Пригожин, но пока он от себя их отодвинул. Вторая «башня» — военные, я их называю «кирзаки», это Шойгу, Герасимов, третья — Бортников-Патрушев.

Между ними идет свирепая борьба за то, кто будет виноват в катастрофе. Или ФСБшники, убедившие Путина, что можно начинать войну, или будет виновато Министерство обороны, которое не закончило войну за три дня. Но виноватые в обязательном порядке будут.

У них так не может быть, что виновных нет. Кто-то обязательно понесет наказание. Вопрос лишь в том — кто это будет. Но это никаким образом не повлияет на ход войны. Повторюсь, для нас они все враги.

То, что борьба между «башен Кремля» будет нарастать, а странные «инфаркты» или «автокатастрофы» буду происходить, то это, конечно же, хорошо. Ведь чем больше хаоса в верхней иерархии их государства — тем больше они совершают ошибки, которые улучшают Украине условия для победы.

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