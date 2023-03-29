Семья гауляйтера Балицкого сбежала из Крыма в Дубай 29.03.2023, 15:12

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Коллаборанты спешно покидают оккупированный полуостров.

Члены семьи гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области Евгения Балицкого решили сбежать из Крыма. Вместо временно оккупированного полуострова сын предателя вместе со своей семьей поселился в городе Дубай (ОАЭ).

Судя по всему, родственники гауляйтера решили сбежать из Крыма навсегда. Об этом сообщает Telegram-канал «Риа-Мелитополь».

Сын предателя Александр Балицкий со своей женой Анной Балицкой (Шишкиной) и дочерью Никой покинули временно оккупированный Крым в срочном порядке.

Жена предателя призналась в своем Instagram, который, к слову, запрещен на территории государства-террориста РФ, что переехала с семьей в Дубай. Также она в соцсети «попрощалась» с временно оккупированным Крымом.

В своей соцсети женщина опубликовала фотографию Памятника затопленным кораблям в Севастополе и написала, что было «обидно» уезжать, но «ситуация» заставила принять это решение.

Примечательно, что ранее в сети появилась информация, что сын гауляйтера Балицкого распродает ресторанный бизнес во временно оккупированном Севастополе.

Напомним, гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий создал свою частную военную компанию – батальон имени Судоплатова. Однако с набором добровольцев у него возникли проблемы.

Как сообщал сайт Charter97.org, российское военное командование начало эвакуацию из Крыма.

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