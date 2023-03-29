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Маск, Возняк и еще более тысячи экспертов призвали приостановить обучение нейросетей

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  • 29.03.2023, 18:02
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Маск, Возняк и еще более тысячи экспертов призвали приостановить обучение нейросетей

Это может представлять угрозу для всего человечества.

Глава SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, профессор компьютерных наук Стюарт Рассел и еще около тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей более мощных, чем GPT-4, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Об этом они заявили в открытом письме, которое опубликовано на сайте организации Future of Life Institute.

В письме говорится, что системы ИИ с человеко-конкурентным интеллектом могут нести серьезные риски для общества и человечества. В нем содержится призыв к лабораториям приостановить обучение на шесть месяцев.

«Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а их риски будут управляемыми», — подчеркивают авторы письма.

В письме также указывается, что лаборатории и независимые эксперты должны использовать паузу в шесть месяцев для совместной разработки и внедрения набора общих протоколов, которые должны гарантировать безопасность.

Напомним, в конце января Microsoft объявила о многолетних и многомиллиардных инвестициях в лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, которая среди прочего создала чат-бот ChatGPT. Microsoft не назвала конкретную сумму, но СМИ сообщали об объеме в 10 млрд долларов.

ChatGPT — это чат-бот, основанный на последней версии языковой модели GPT. Он был запущен в конце ноября 2022 года, а спустя всего неделю после запуска число его пользователей достигло 1 млн.

Такая популярность, по словам разработчиков, объясняется тем, что ChatGPT обучен «отвечать на последовательные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать некорректные вводные данные и отклонять неуместные вопросы».

В Сети можно найти много примеров использования ChatGPT: от составления резюме или инвестиционного портфеля до написания приветственного сообщения в приложении для знакомств или речи в Конгрессе США, от стихов до помощи в написании программного кода.

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