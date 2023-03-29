Путин впервые признал угрозу от санкций Запада

Путин впервые признал угрозу от санкций Запада3
- 29.03.2023, 23:40
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На сегодня Запад ввел десять пакетов ограничений.
Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости», которое цитирует Путина с совещания с членами правительства
«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», - сказал Путин.