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Путин впервые признал угрозу от санкций Запада

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  • 29.03.2023, 23:40
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Путин впервые признал угрозу от санкций Запада

На сегодня Запад ввел десять пакетов ограничений.

Президент России Владимир Путин признал, что введенные в отношении РФ санкции из-за войны могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости», которое цитирует Путина с совещания с членами правительства

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней сказаться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», - сказал Путин.

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