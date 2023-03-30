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У «Горизонта» появился неожиданный конкурент

  • 30.03.2023, 8:28
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У «Горизонта» появился неожиданный конкурент

Удар нанесли из «Великого камня».

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировали нового резидента — ООО «ИРБИ» (Беларусь). Компания собирается производить импортозамещающую технику и комплектующие и внедрять собственное ПО, сообщили в пресс-службе парка.

Предприятие зарегистрировали как резидента белорусско-китайского индустриального парка 29 марта.

Сообщается, что инвестиционный проект компании имеет инновационный импортозамещающий характер. Предприятие намерено производить моноблоки, мини-компьютеры для офисов и промышленные компьютеры, а также комплектующие для компьютерной техники.

— Кроме производства, компания будет внедрять собственные прикладные программные комплексы, — рассказали в пресс-службе.

Продукция предназначена для внутреннего рынка Беларуси, а также будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза.

Напомним, недавно «первый отечественный ноутбук» H-book — так его презентовали производитель и Лукашенко — вывел на рынок белорусский «Горизонт». Пока там, по признанию Лукашенко, всего 12% белорусских составляющих, но будет больше — до 30%.

В 2023 году планируется выпустить около 80 моделей — несколько из них уже представлено на рынке. Ноутбук продается в рознице в Беларуси и России.

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