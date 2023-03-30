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Генсек СНГ: У ядерного оружия в Беларуси будет «двойная кнопка»

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  • 30.03.2023, 11:15
  • 3,252
Генсек СНГ: У ядерного оружия в Беларуси будет «двойная кнопка»

Лукашенко становится полноценным соучастником международного ядерного терроризма.

Решение о применении ядерного оружия будет приниматься Беларусью и Россией совместно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Слова «генсека» цитируют российские пропагандистские СМИ.

«Уже известно, что будет двойная кнопка для решения о применении: будут решать и в России, и в Беларуси», — пояснил генсек.

Как сообщал сайт Charter97.org, президент России Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси планируют завершить 1 июля.

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