Генсек СНГ: У ядерного оружия в Беларуси будет «двойная кнопка»6
- 30.03.2023, 11:15
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Лукашенко становится полноценным соучастником международного ядерного терроризма.
Решение о применении ядерного оружия будет приниматься Беларусью и Россией совместно, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Слова «генсека» цитируют российские пропагандистские СМИ.
«Уже известно, что будет двойная кнопка для решения о применении: будут решать и в России, и в Беларуси», — пояснил генсек.
Как сообщал сайт Charter97.org, президент России Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси планируют завершить 1 июля.