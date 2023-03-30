Под Угледаром ликвидировали депутата из Бурятии 1 30.03.2023, 11:25

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До государственной службы оккупант работал ветеринаром-санитаром.

В боях под Улгедаром на Донетчине украинские защитники ликвидировали 35-летнего российского оккупанта Дашу Дарижапова. Сельский депутат из Бурятии преодолел свыше 6 тыс. км пути, чтобы воевать против ВСУ, сообщает obozrevatel.com.

Его настигла смерть якобы от осколочного ранения. «Демилитаризацию» захватчика подтвердили в РФ, анонсируя его похороны на 31 марта.

Согласно некрологу, «четвертый ребенок в семье» Даша Игоревич 13.01.1988 г. р. был родом из села Хуртага Республики Бурятия. Он окончил школу и поступил Бурятское республиканское училище культуры и искусств.

Закончил ли бурят вуз, росСМИ не указывают, но отмечают, что срочную службу тот отслужил – в одном из подразделений Московского военного округа.

После возвращения домой Дарижапов начал работать ветеринаром-санитаром. Позже окончил Бурятскую сельскохозяйственная академию и дальше себе работал, «но уже дипломированным специалистом».

На путинскую «спецоперацию» бурят пошел 21 сентября 2022 года. В оккупационных войсках «мобик» был старшим вычислителем мотострелкового батальона.

«Демилитаризировался» младший сержант Дарижапов 18 марта от осколочных ранений в селе Никольское на Донетчине, что возле Угледара.

Пропагандисты утверждают, якобы Дашу Игоревича представили к посмертному награждению «орденом мужества». но точно лишь то, что на 31 марта в Хуртаге запланировали похороны депутата сельского поселения «Хуртагинское», который погиб как военный преступник.

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