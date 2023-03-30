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Лукашисты занервничали из-за минских активистов

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  • 30.03.2023, 12:47
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Лукашисты занервничали из-за минских активистов

Люди взубунтовались из-за нового цеха «Коммунарки».

К активистам, которые собирают подписи против строительства в Минске нового цеха фабрики «Коммунарка»,  пришли с обысками.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».  Никого не задержали, но провели беседы. 

Силовики объяснили, что «исполком нервничает» и «настоятельно попросили не мешать работе государственных органов». 

Новый цех «Коммунарки» по переработке какао-бобов планируют построить в районе улицы Ангарской. Напомним, предприятие хочет нарастить производство собственных какао-полуфабрикатов. Существующие мощности позволяют обеспечить лишь 40% необходимых полуфабрикатов, остальное импортируется из европейских стран. 

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