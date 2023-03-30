Лукашисты занервничали из-за минских активистов

Лукашисты занервничали из-за минских активистов3
- 30.03.2023, 12:47
- 5,730
Люди взубунтовались из-за нового цеха «Коммунарки».
К активистам, которые собирают подписи против строительства в Минске нового цеха фабрики «Коммунарка», пришли с обысками.
Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Никого не задержали, но провели беседы.
Силовики объяснили, что «исполком нервничает» и «настоятельно попросили не мешать работе государственных органов».
Новый цех «Коммунарки» по переработке какао-бобов планируют построить в районе улицы Ангарской. Напомним, предприятие хочет нарастить производство собственных какао-полуфабрикатов. Существующие мощности позволяют обеспечить лишь 40% необходимых полуфабрикатов, остальное импортируется из европейских стран.