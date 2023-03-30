«Сотрудники КГБ могли установить прослушку в самолетах «Белавиа» 6 30.03.2023, 14:18

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Фото: charter97.org

Экс-сотрудник авиакомпании рассказал о политических увольнениях и обходе санкций.

Как политические увольнения повлияли на «Белавиа»? Безопасно ли летать самолетами авиакомпании? Где обслуживают самолет Лукашенко?

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с экс-сотрудником «Белавиа».

«Сотрудники КГБ могли установить прослушку в самолетах»

Собеседник нашего издания рассказал, что многие работники «Белавиа» поддержали протесты в 2020 году:

— Выходили на акции протеста — под своими флагами, отдельными группами. Еще покойный гендиректор Анатолий Гусаров вывешивал письмо, что сотрудники могут высказывать свою позицию, но не в рабочей форме компании.

Первый арест, наверное, произошел в конце 21-го или начале 22-го года. На 15 суток арестовали одну девушку, затем она выехала в Турцию.

Как вы знаете, в каждой структуре у нас теперь работает сотрудник КГБ. В «Белавиа» есть такой заместитель гендиректора по безопасности и кадрам, который перед так называемым голосованием по «поправкам» в Конституцию начал вызывать людей, задавать вопросы: «Где вы были такого-то числа». Ребята, конечно же, говорили, что не помнят. Тогда он открывал папку и показывал фото и посты из «Фейсбука». На тот момент все ограничилось угрозами.

Техники мне рассказывали, что сами видели, как с руководителем их смены приходили какие-то люди, возможно — сотрудники КГБ или силовики без формы, они заходили в самолет, закрывали двери, занавешивали шторки, а затем что-то там делали. Техники мне говорили, что может устанавливаться прослушка.

Увольняли из «Белавиа», по словам нашего собеседника, даже пилотов:

— Знаю четырех пилотов «Белавиа», два или три из них — капитаны. Одного уволили еще в 21-году. Была громкая история с Сергеем Малиновским, которого силовики избили 10 августа 2020. Сергей показывал мне фото, где он весь синий. Когда умер Гусаров и пришел новый глава «Белавиа» Чергинец, пилоту поставили условие: либо ты забираешь свое заявление из прокуратуры на увольнение, либо тебя увольняем. Он отказался, так как его тогда сильно избили.

В авиации есть моменты, где тебя можно на каких-то мелочах подловить. Как я понял из разговора, случился какой-то неприятный случай и все свалили на него. Ему снова поставили условие: либо мы тебя увольняем, либо ты сам уходишь.

Затем уволили еще одного капитана — также участвовал в протестах, его жена была активная. К ним пришел домой ГУБОПиК, он начал заступаться за жену, затем пришли документы в «Белавиа» и его уволили.

Осенью прошлого года уволили пилота с украинским паспортом, который на протяжении 15 или более лет жил в Беларуси. Его также уволили по политическим мотивам.

Чистки, по словам бывшего сотрудника «Белавиа», затронули и других работников авиакомпании:

— В конце осени из службы бортпроводников уволили двух человек: приехали домой, забрали на Окрестина на 15 суток, а затем уволили.

Затем вызвали меня. Начальник сказал, что по работе никаких вопросов ко мне нет, но контракт мы продлять не будем, так как я замешан в протестах 2020 года, у меня было «три выхода на акции». Сказали, что могу сходить к этому КГБшнику, «упасть на колени, попросить прощения». Но я сказал, что мне не за что извиняться.

Затем этот сотрудник КГБ начал вызывать начальников групп и говорить, что «он вычистит всех неугодных». Аресты продолжились и после моего ухода.

«Представитель «Белавиа» в Стамбуле группами подводил мигрантов к самолету, садил их на борт»

По словам собеседника сайта Charter97.org, «Белавиа» причастна к мигрантскому кризису, который организовал Лукашенко на границах Евросоюза в 2021 году:

— Я несколько раз летал в Турцию, если брать «Белавиа», то мигрантов было очень много. У меня даже с одним из них был разговор, насколько нам позволял уровень владения английским. Он открыто говорил: Мы летим к вам, а затем хотим через Польшу в Германию. На рейсе, на котором я работал, из 80 человек было 60 мигрантов. Мои коллеги рассказывали, что в то время, когда был кризис на границе, а «Белавиа» каждый день летала в Стамбул, почти полные самолеты нелегалов направлялись в Минск.

Представитель «Белавиа» в Стамбуле группами подводил мигрантов к самолету, садил их на борт. Думаю, он помогал им купить билеты, так как сирийцы и иракцы слабо говорят по-английски. «Белавиа» в этом участвовала. Конечно, представители компании говорили: «А что мы можем сделать, они ведь покупают билеты».

Были на тот момент еще полеты в Ливан, несколько рейсов полных мигрантов прилетело оттуда. В тот момент много мигрантов было в аэропорту: прилетали наши рейсы, были иракские и на тот момент летала какая-то сирийская авиакомпания.

«Капитану перечисляли 20 тысяч долларов на карточку — и он рассчитывался»

Экс-сотрудник «Белавиа» рассказал, что авиаперевозчику до сих пор удается обходить введенные санкции:

— Когда вводили санкции, то мы, адекватные люди, этому радовались. Однако запчасти как ехали, так продолжали ехать. Не в таком количестве, не так быстро, но через какую-то третью страну они попадали. Возможно, через Россию, возможно, через Турцию — я не знаю.

Технический персонал выражал обеспокоенность, что запчасти долго едут, запасные шасси закончились. Если раньше был запас колес, запчастей, еще чего-то, то теперь его не было. Уже были перебои.

Один из случаев — у «Белавиа» есть один из новых самолетов Boeing 737 MAX. У этого борта сломался в двигателе или компрессор, или генератор. Так как это был новый самолет, менять нужно было целый блок. Запчасть меняли две недели. У меня вопрос: как на Западе не могут отследить, что предприятие покупает деталь к новому самолету? Деталь через некоторое время пришла, самолет починили и он полетел.

До санкций, которые были введены после посадки самолета с блогером Романом Протасевичем, «Белавиа» как и другие компании покупала электронное обеспечение борта, которое позволяет безопасно летать и заходить на посадку в тот или иной аэропорт. Есть две системы: NATAN и JEPPESEN. Я не знаю, с какой периодичностью — месяц или год, но они должны обновляться. Система JEPPESEN — американская, NATAN — также зарубежная. Я не знаю, как они обновляются, но на безопасность полетов это влияет.

Возможно, это мое мнение, находятся какие-то пиратские копии, какие-то схемы находят в интернете. Когда я еще летал, пилоты говорили, что у нас проблемы, потому что мы используем старые карты. Эти программы должны показывать, где находятся закрытые зоны, какой аэропорт на ремонте — они постоянно обновляются. Система JEPPESEN, если я не ошибаюсь, изучает карты и подсказывает пилотам, как правильно заходить на посадку. Мне говорили, что уже около года эти системы не обновляются или покупаются какие-то пиратские копии, так как на них официально наложен запрет.

Еще один случай, возможно — лето 22-го года, когда наложили запрет на электронные платежи. В Грузии пилот говорил, что мы якобы не можем рассчитываться через безнал с аэропортом. Что делала авиакомпания? Она переводила деньги на карточку капитана, к примеру — 20 тысяч долларов, мы прилетали, самолет заправлялся, капитан куда-то ехал с представителем и как-то расплачивался.

«Борт Лукашенко обслуживают в Ташкенте»

Насколько сегодня безопасно летать самолетами авиакомпании «Белавиа»? Экс-сотрудник считает, что со временем могут появиться проблемы:

— Если говорить о безопасности, то я дружил со многими пилотами, это были максимально адекватные люди, дураков там не было. На момент 21-го года был хороший технический персонал. На тот момент я понимал, что ни один самолет не полетит, если будет угроза для пассажиров. Да, есть мелочи, с которыми можно лететь, а после санкций их стало только больше: то лампочки нет, то сиденье сломано, начались проблемы с кислородными масками, потому что они одноразовые. Но это никак не влияет на безопасность полетов. Мне нравилось, что, скажем так, на момент моего увольнения все было безопасно. Как сейчас — я не знаю, потому что увольнения затронули технический состав.

Мне рассказывали, что был уволен один техник, очень грамотный парень, который прошел обучение на все типы самолетов. Компания на него потратила 5000 долларов. Он попал в списки на увольнение и компания с ним попрощалась, хотя на него затратили большие деньги. Увольняют лучших.

Думаю, что эти чистки могут ухудшать безопасность. Пилоты хотят работать и, возможно, на что-то закрывать глаза, ведь самолетов не так много, всего 12. Возможно, это как-то будет влиять на безопасность со временем.

Как сделать санкции против «Белавиа» более эффективными? Собеседник Charter97.org видит несколько вариантов:

— У меня вопрос, у нас в парке было семь самолетов Boeing и пять самолетов Embraer, вся Европа об этом знает. Ведь вы можете отслеживать каждый рейс, на Flightradar, будет виден его номер. Американская компания наложила санкции. Так вот, как они обслуживаются в Азербайджане, Армении, Грузии? Казахстан, кстати, отказался обслуживать самолеты компании «Белавиа», так как там часть капитала американского.

Мне кажется, что компания Boeing должна наложить более серьезные санкции и их отслеживать. Возможно, санкции на запчасти. Должно быть давление на аэропорты в Ереване, Баку и Тбилиси, ведь самолеты «Белавиа» продолжают туда летать, их же обслуживает какой-то техник.

Возможно, нужно давить, чтобы больше следили именно за этими самолетами, как попадают в Беларуси запчасти. Какие-то компании их могут заказывать на себя, а потом перепродают нашим.

Также нужно накладывать санкции на руководство «Белавиа», ведь понятно, с кем они связаны. Борт Лукашенко в свое время обслуживался в Германии, затем, когда немцы наложили санкции, начали летать в Турцию. Затем и турки не смогли его обслуживать. Мне представитель компании в Ташкенте осенью сказал, что ваш «борт номер один» обслуживается здесь. Если должны заменить какие-то запчасти, сделать проверки — его обслуживают там.

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