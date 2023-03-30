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Ученые раскрыли главный секрет великих художников Возрождения

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  • 30.03.2023, 16:36
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Ученые раскрыли главный секрет великих художников Возрождения

Картины Боттичелли и да Винчи даже спустя 500 лет поражают яркостью красок.

Добавление в масляные краски яичного желтка делает картину долговечнее, не давая образовываться на внешнем красочном слое складкам и трещинам, а также сохраняя цвет красок в неизменном виде. К такому выводу пришли ученые из Пизанского университета (Италия) и Технологического института Карлсруэ (Германия), статья которых опубликована в журнале Nature Communications.

Использование разведенных в воде желтков в качестве связующего вещества для красящих пигментов уходит в глубокую древность. Однако в XV веке европейские художники начали писать масляными красками, где в качестве связующего элемента выступает льняное масло. Тем не менее, как показывают исследования, многие выдающиеся художники эпохи Возрождения, такие, как Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи, продолжали добавлять в масляные краски яичный желток. Зачем они это делали, до сих пор было неясно.

Чтобы ответить на этот вопрос, профессор Норберт Вилленбахер и его коллеги провели эксперимент, создав три типа красок.

В первом пигменты были растерты с льняным маслом;

во втором в эту смесь добавили несколько капель яичного желтка;

в третьем пигменты сначала смешали с желтком, разведенным в воде, а когда смесь высохла, ее растерли с маслом.

Оказалось, что желток существенно влияет на качество краски, в первую очередь на ее густоту. Именно краска с добавлением желтка позволяет применять технику импасто, когда красочные слои плотно, не растекаясь, покрывают поверхность. Благодаря густоте нижних слоев краски, ее внешний слой не растрескивается и не сморщивается, объяснил Вилленбахер в комментарии для The Guardian.

Кроме того, желток защищает красочные слои от влажности, тем самым не давая краскам, особенно свинцовой белой, менять со временем свои цвета в сторону желтого. Благодаря добавлению желтка масляные краски дольше сохнут, что также делает их более устойчивыми, и помогает картине лучше сохраняться на протяжении времени.

Скорее всего, именно яичный желток стал тем волшебным ингредиентом, который позволяет нам любоваться творениями «старых мастеров» спустя несколько столетий после их создания.

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