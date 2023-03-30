В Минске пытаются спасти от банкротства два известных завода 30.03.2023, 17:25

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В апреле будут очередные суды.

В Экономическом суде Минска 28 апреля пройдут очередные заседания об экономической несостоятельности, банкротстве двух заводов — «Строймаш» и «Сукно». Информация об этом содержится на сайте Верховного суда, обратило внимание zerkalo.io.

По «Строймашу» в Экономическом суде Минска проводили заседание 27 февраля этого года, на нем приняли решение перенести рассмотрение на конец апреля.

И на одном предприятии, и на втором власти пытаются провести санацию, то есть оздоровление, поправить их финансовое положение.

Легенду легпрома госкомпанию «Сукно» Экономический суд Минска в феврале 2018 года признал экономически несостоятельной и назначил в отношении предприятия санацию продолжительностью 18 месяцев. Заявление о банкротстве подали основные акционеры, что было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер». План санации включал в себя наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры, взыскание дебиторки, реализацию неликвидных или неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

«Сукно» — крупнейший в стране производитель текстильной продукции, занимается полным циклом производства. Предприятие ранее поставляло продукцию в том числе в страны ЕС, Грузию, Туркменистан, Казахстан, Сербию и др.

«Строймаш» — крупный изготовитель средств механизации строительного производства. Входит в группу промышленных предприятий в структуре Министерства архитектуры и строительства. Завод с 2019 года находится в процессе санации, в прошлом году для него продлили этот период оздоровления. Предприятие выставляло на аукцион административное здание.

Как сообщалось ранее в обосновании, почему нужно продлить санацию «Строймаша», управляющим завода погашено 3 миллиона 937,9 тысячи рублей требований кредиторов из заявленных почти 7 миллионов. «При этом у должника имеется не задействованное в производственном процессе имущество, в том числе объекты недвижимости, реализация которых позволит произвести дальнейшее погашение реестра требований должника, в связи с чем представляется целесообразным продление срока санации в отношении ОАО «Строймаш», — говорилось в обосновании.

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