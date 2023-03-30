Лукашисты подтвердили задержание россиянина Москалева

Лукашисты подтвердили задержание россиянина Москалева11
- 30.03.2023, 17:35
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Его задержали на съемной квартире.
МВД Беларуси подтвердило, что гражданин России Алексей Москалев был задержан по запросу российской полиции. Об этом ведомство сообщило в комментарии РБК.
Ранее СМИ сообщали, что его задержали на съемной квартире в Минске, после того как он включил телефон.
Алексей Москалев был осужден на два года лишения свободы по статье о дискредитации российской армии за комментарии. До суда он находился под домашним арестом и перед оглашением приговора сбежал. Правоохранительные органы заинтересовались Москалевым из-за антивоенного рисунка его дочери Марии. Сейчас 12-летняя девочка находится в приюте.