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Чешские волонтеры отправили Украине 15 антидроновых систем Victor

  • 30.03.2023, 18:17
Чешские волонтеры отправили Украине 15 антидроновых систем Victor

Видео.

В рамках инициативы «Подарок для Путина» чешское волонтерское движение в Twitter сообщило об отправке Украине 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.

8 марта 2023 волонтеры анонсировали передачу ВСУ мобильных зенитных комплексов Victor до конца месяца.

«Производство 15 зенитных установок Victor подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. К концу месяца они прибудут в Украину», – говорилось в сообщении кампании.

30 марта там сообщили, что антидроновые системы MR-2 уже готовы к отправке в Украину.

Комплексы противовоздушной обороны собираются на заводе ведущей чешской компании Excalibur Army, пишут волонтеры.

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