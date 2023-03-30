Чешские волонтеры отправили Украине 15 антидроновых систем Victor
- 30.03.2023, 18:17
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В рамках инициативы «Подарок для Путина» чешское волонтерское движение в Twitter сообщило об отправке Украине 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.
8 марта 2023 волонтеры анонсировали передачу ВСУ мобильных зенитных комплексов Victor до конца месяца.
«Производство 15 зенитных установок Victor подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. К концу месяца они прибудут в Украину», – говорилось в сообщении кампании.
30 марта там сообщили, что антидроновые системы MR-2 уже готовы к отправке в Украину.
Комплексы противовоздушной обороны собираются на заводе ведущей чешской компании Excalibur Army, пишут волонтеры.