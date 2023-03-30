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К Земле приближается мощная магнитная буря

  • 30.03.2023, 19:14
К Земле приближается мощная магнитная буря

На Солнце образовалась «воронка» в 30 раз больше Земли.

На Землю в ближайшие сутки надвигается новая мощная магнитная буря, сообщает издание Science Alert.

Это связано с образованием на поверхности Солнца корональной дыры размером в 30 раз больше нашей Земли. Поток плазмы, который вырвался из этой солнечной дыры, движется к Земле со скоростью около 2,9 миллионов километров в час. Такой «солнечный ветер» достигнет поверхности планеты к вечеру 31 марта, что вызовет мощнейшую магнитную бурю.

Из-за магнитной бури возможны проблемы со связью, работой техники. Метеозависимые люди тоже почувствуют эту бурю. Может расти риск тревожности и агрессии, но еще существует риск инсультов и инфарктов. Для сохранения хорошего самочувствия стоит внимательно отнестись к здоровью: хорошо выспаться и много гулять на свежем воздухе.

Примечательно, что на Земле и сейчас происходит магнитная буря, ее влияние ощущается с 22 марта.

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