Лондон утратил статус финансового центра мира 30.03.2023, 23:37

Столицу Великобритании догнал Нью-Йорк.

Лондон впервые в истории потерял единоличное лидерство как главный финансовый центр мира. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет администрации лондонского Сити.

По ее данным, Лондон и Нью-Йорк набрали по 60 баллов в сфере конкурентоспособности. При этом показатель Лондона вырос по сравнению с прошлым годом на один пункт, а Нью-Йорка — на два, что позволило ему сравняться с британской столицей. Третье место занял Сингапур с 51 баллом. Пятерку замыкают Франкфурт (46) и Париж (43).

Отмечается, что все больше компаний, в том числе британских, предпочитают проводить первичное размещение акций (IPO) не в Лондоне, а в Нью-Йорке.

Так, в начале марта крупнейший разработчик чипов британская компания ARM, которой владеет японский холдинг SoftBank, объявила о намерении провести IPO в США.

Лондон по-прежнему демонстрирует хорошие результаты в области инноваций, масштаба финансовой деятельности, устойчивости, бизнес-инфраструктуры, привлечения способных финансистов, а также регулирования.

В свою очередь, Нью-Йорк набирает высокие баллы за рост инвестиций в технологии, заключение сделок и объем выпуска инструментов устойчивого финансирования.

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