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Политолог рассказал, в чем Путин четыре часа убеждал Си Цзиньпина

  • 31.03.2023, 8:49
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Политолог рассказал, в чем Путин четыре часа убеждал Си Цзиньпина

У главы Кремля произошел «серьезный сбой».

Возможности для переговоров между РФ и Украиной до сих не исчерпаны, однако они резко сузились после неудавшегося разговора Путина и Си Цзиньпина.

Лидер КНР мягко, непреклонно, с китайской убедительностью говорил кремлевскому диктатору о том, что ему нужно пойти на уступки, в то время как последний убеждал президента Китая дать ему оружие и помочь повергнуть НАТО.

Об этом рассказал российский политолог, историк и писатель Валерий Соловей в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Как отметил эксперт, в письменном документе об этом не говорилось, но в разговоре Си Цзиньпин подчеркивал, что России нужно идти на уступки.

«В свою очередь, Владимир Владимирович на протяжении четырех часов объяснял ему (лидеру Китая – ред.), что если вы, китайские братья, дадите нам оружие, то мы сокрушим Украину и тем самым повергнем НАТО. Ну вы же этого хотите? Вы же боретесь с Западом? Вы же коммунисты! Говорят, это была потрясающая апелляция Путина к идеологии», – с насмешкой отметил Соловей, который имеет собственные источники в Кремле.

Именно после этого разговора стало понятно, что Путину весьма затруднительно найти общий язык с кем бы то ни было.

«Вы знаете, вот Патрушев прекрасно находит общий язык с Салливаном. Все слухи о том, что они беседуют, правдивы. А вот у Путина очень серьезный сбой. Уже все ощущают, что у него ментальная несостоятельность. Для россиян это катастрофа, а для Украины – надежда, но если только его неадекватность не подтолкнет к принятию безумных решений», – отметил политолог.

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