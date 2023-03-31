Фельштинский: Военная операция по освобождению Беларуси должна быть завершена до 1 июля 2023 года 31.03.2023, 9:41

1,416

Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Интервью с Виталием Цыганковым.

Известный американский историк Юрий Фельштинский, автор книги «ФСБ взрывает Россию», считает, что в Беларуси давно все подготовлено для использования ядерного оружия и для его хранения.

В интервью журналисту «Радыё Свабода» Виталию Цыганкову Юрий Фельштинский заявил, что Путин готовится к ядерному удару по Европе с марта прошлого года. Известный историк считает, что интервенция в Беларусь силами союзников — самый быстрый и бескровный способ завершить начавшуюся войну и остановить российскую агрессию.

— Вы довольно давно и последовательно заявляли, что Россия собирается разместить ядерное оружие в Беларуси, чтобы именно с территории Беларуси нанести ядерный удар по европейским странам. Почему у вас была такая уверенность? У вас были определенные источники информации или просто абстрактный анализ ситуации?

— Источники информации у нас у всех одни и те же – заявления российского и белорусского руководства плюс какие-то высказывания российских и белорусских пропагандистов, состоящих на зарплате своих хозяев. Никаких других источников информации у нас нет, да нам и не нужны они. Все происходит на наших глазах. Лукашенко год назад вывел Беларусь из безъядерного статуса. Лукашенко неоднократно говорил, что обратится к России с просьбой «вернуть» ядерное оружие, которое Россия вывезла в 1995 году на основании договоренностей, достигнутых с Украиной и Беларусью в 1994 году («Будапештский меморандум»). Лукашенко неоднократно упоминал, что Польша и Литва представляют угрозу для Беларуси и в том числе ядерную угрозу (что чистая ложь, но он это говорил). После последнего визита Путина в Минск Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты будут в России переоборудованы под «специфические боеприпасы» (ракеты с ядерными боеголовками), которые будут установлены на белорусских самолетах. Эти самолеты были отправлены в Россию и были там соответствующим образом модернизированы. И вот сейчас Путин объявил о том, что, да, Россия передислоцирует ракеты с ядерными боеголовками для белорусских самолетов и «Искандеры» в Беларусь, где это ядерное оружие будет находиться под управлением и контролем российского министерства обороны. Это все произошло на наших глазах в течение последнего года, и заключительный аккорд уже прозвучал. Дело в том, что от размещения ядерного оружия в Беларуси до нанесения ядерного удара временная дистанция всего несколько часов. Так что времени для превентивного решения возникшей угрозы у нас очень мало.

— Некоторые специалисты заявляют, что все это достаточно нереально – к 1 июля подготовить все необходимое для размещения ЯО в Беларуси. И они делают вывод, что это заявление Путина – скорее политическое, нежели реальное. Что вы на это скажете?

— Про «1 июля» мы услышали из уст Путина, и я бы эту дату вообще игнорировал. «Хранилищ» для ядерного оружия строить вообще никакой необходимости нет. Если сейчас что-то и будут строить в Беларуси «к 1 июля», так это бомбоубежища для руководства страны, поскольку нужно будет ожидать ответного удара по Беларуси силами НАТО. Путин готовился к операции по нанесению ядерного удара по Европе с марта прошлого года. В Беларуси давным-давно все подготовлено для использования ядерного оружия и для его хранения. Так что «1 июля» из уст Путина может оказаться откровенной дезинформацией, чтобы «специалисты» сейчас размышляли, что успеет, а что не успеет сделать Россия к 1 июля, и означает ли это, что до 1 июля «точно» ничего не произойдет. Я бы не был в этом так уж уверен. До 1 июля много чего может произойти.

Если бы Путин хотел перебросить ядерное оружие поближе к европейским границам в рамках «политического заявления», как Вы говорите, давления, шантажа — ему не нужно было бы размещать ядерное оружие в другом государстве, в Беларуси, нарушая, кстати говоря, договор 1995 года о нераспространении ядерного оружия, членом которого Россия является (потому Путин и подчеркивал, что это не передача Беларуси ядерного оружия, а перемещение подконтрольного России ядерного оружия в Беларусь). В рамках «политического заявления», блефа и шантажа Путин перебросил бы это оружие в Калининградскую область. Оттуда (посмотрите на карту) и Польше можно угрожать, и Литве, и Швеции с Финляндией, которой, между прочим, российское руководство только что угрожало «смертельными последствиями», если они вступят в НАТО, и всей остальной Европе. Так что, к сожалению, переброска ядерного оружия в Беларусь не имеет отношения ни к политическим маневрам, ни к блефу, ни к шантажу. Это завершающая фаза подготовки военной операции по нанесению ядерного удара по Польше и Литве, как и предупреждал Лукашенко. Именно так нужно оценивать происходящее.

— Пока что США реагируют на сообщения о возможном размещении ТЯО в Беларуси довольно сдержанно. Почему? Может, идет какой-то закулисный диалог с Кремлем?

— Закулисный диалог, уверен, идет, и можно догадаться, в чем он заключается: отдайте на Украину, а иначе мы нанесем ядерные удары по Польше и Литве из Беларуси. Что? Тогда вы уничтожите Беларусь? Да нас это вообще не волнует (думаю, кстати, что Путин здесь использовал другое слово, на букву «е»). Мы Украину хотим и нам важно там победить любой ценой. (А потом мы в Молдову двинемся – но это уже шепотом говорится, чтобы американцы не слышали). Договорились?

Вот примерно тот диалог, который сейчас ведется между Москвою и Вашингтоном. Я не склонен считать, что США в этом вопросе уступят России. Будут искать какое-то другое решение возникшей проблемы.

— Вы уже заявили в некоторых СМИ, что ради предотвращения ядерных ударов реакцией Запада на возможное размещение ТЯО в Беларуси должны стать действия по смещению Лукашенко, то есть военная агрессия против нынешней белорусской власти, прежде всего со стороны Польши или Украины. Но на сегодня вариант таких действий звучит достаточно нереалистично. По-вашему, это может измениться? По каким причинам?

— А у нас все в последнее время, что касается России, сначала звучит «достаточно нереалистично», а потом оказывается самой что ни на есть реальностью. Вторжение России в Грузию в 2008 году годом ранее не казалось реалистичным. Вторжение России в Украину в 2014 году в 2013-м тоже не казалось реалистичным. И уж тем более никому не казалась реалистичной полномасштабная война России против Украины в феврале 2022 года. Сейчас ведь все это, задним числом, кажется очень реалистичным и даже ожидаемым развитием событий, согласитесь. Я свою первую статью под названием «Третья мировая» опубликовал через два дня после вторжения России в Крым в марте 2014 года. А книгу под названием «Третья мировая: битва за Украину» издал в Киеве в 2015 году, и писал там, что вторжение России в Украину неизбежно произойдет, причем из Беларуси. В 2015 году это почти никому не казалось реалистичным сценарием. И даже в феврале 2022 года, перед вторжением, очень многие (не будем перечислять фамилии) известные эксперты утверждали, что вторжения не будет и что оно невозможно, потому что «нереалистично».

Военную агрессию против Беларуси осуществила в 2020-2021 году Россия, когда оккупировала эту небольшую восточно-европейскую страну, удобно граничащую сразу с несколькими другими восточно-европейскими государствами. Сейчас речь идет об освободительной миссии по деоккупации Беларуси, а не о «военной агрессии против белорусской власти». Законная белорусская власть находится сейчас за границей, а оппозиция – за границей или в белорусских тюрьмах. Речь идет о том, чтобы общими усилиями помочь белорусам свергнуть диктатора и его режим и восстановить в Беларуси демократическую систему управления государством, одновременно освобождая Беларусь из-под российской оккупации и ликвидируя новую угрозу – ядерной атаки России по восточной Европе с территории Беларуси. Но никакого другого решения возникшей ядерной проблемы, кроме свержения режима Лукашенко и восстановления демократии в Беларуси, на самом деле нет. Все остальные решения будут иметь катастрофические последствия для Европы. Интервенция в Беларусь силами союзников – самый быстрый и самый бескровным способ завершить начавшуюся войну и остановить российскую агрессию.

— Вы считаете, что никакой вариант торга с Лукашенком уже невозможен? Нет такого предложения, от которого он «не сможет отказаться»? Почему? Из-за того, что это все тот же Лукашенко или из-за того, что он сейчас просто слишком зависим от России и уже ничего не решает – во всяком случае, в таких серьезных вопросах?

— Мы уже перешли те пределы, где возможны были торги и переговоры. Не может сейчас быть никаких торгов ни с Путиным, ни с Лукашенко. С Путиным переговоров не может быть, потому что он военный преступник, находящийся под международным ордером на арест. С Лукашенко – потому что нет больше такого государственного деятеля, или даже диктатора Лукашенко. Есть государственный преступник – изменник белорусского народа, провокатор и предатель, готовый угробить Беларусь в интересах Путина (даже не России, потому что все, что делает Путин – делается в ущерб интересам России, а именно в интересах Путина). Ведь ответным ударом НАТО Беларусь будет сметена с лица земли, со всем последствиями. Но, как мы видим, Лукашенко это не беспокоит. Обратите внимание: обсуждается нанесение ядерного удара по Польше и Литве и не обсуждается – вообще никем – ответная реакция стран НАТО. Как можно себе представить такое планирование военной операции, если ко всему этому Лукашенко имеет хоть какое-то отношение как руководитель Беларуси?

— Попытка сместить Лукашенко военным путем может вызвать достаточно резкие действия со стороны России. То, что они могут послать свои войска на защиту Лукашенко – этого уже никто особенно не боится, учитывая опыт российско-украинской войны. Но разве Москва не может нанести ядерный удар по тем государствам, которые начнут проводить военную операцию против Лукашенко? Возможно, это и будет их сдерживать от резких действий против Лукашенко?

— Если бы Россия готова была нанести ядерный удар по Европе и США (и получить ответные удары), она бы это уже сделала. Если бы Россия готова была вторгнуться войсками в Восточную Европу, она бы это уже сделала. России не требуется посылать войска на защиту Лукашенко – эти войска уже там, как минимум с 2020-2021 года. Готова ли Россия воевать с войсками НАТО в Беларуси? По тому, как российская армия воюют в Украине, мы знаем, что не готова. Будет ли белорусская армия воевать на стороне Путина против войск НАТО в Беларуси? Не будет, потому что в авангарде этих войск будут белорусские части, уже воюющие в Украине на стороне ВСУ с российскими оккупантами. Достаточно ли для свержения режима Лукашенко и восстановления демократии в Беларуси задействовать только белорусские подразделения «полка Калиновского» — недостаточно. Нужна еще и поддержка армии Украины, а надежнее — если еще и поддержка армий Литвы и Польши, являющихся частью войск НАТО. И я бы предпочел, чтобы военная операция по освобождению Беларуси была завершена до 1 июля 2023 года. Так как не позднее сентября 2023 года Путин планирует нанести по Восточной Европе из Беларуси ядерный удар, хотя, конечно же, для многих этот сценарий, как Вы упомянули, «звучит достаточно реалистично». Но когда это все «зазвучит реалистично» будет уже поздно.

Что касается ответного ядерного удара России по Европе в случае вторжения войск союзников в Беларусь, то он невозможен по тем же формальным причинам, по которым невозможен ответ НАТО по территории Российской Федерации в случае нанесения ядерных ударов по Европе из Беларуси. Путин потому и не аннексировал Беларусь все эти годы, чтобы можно было иметь ее как независимый буфер на начальном этапе войны с Западом, когда Россия использует территорию Беларуси для ведения военных действий, а Запад продолжает считать Беларусь независимым государством и не нарушает ее «целостности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».