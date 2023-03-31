Россия устроила провокацию в казахстанском Петропавловске 9 31.03.2023, 10:47

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Город находится на севере страны и граничит с РФ.

В казахстанском Петропавловске 19 пророссийских сепаратистов собралась на «заседание» и объявили о создании «народного совета».

Более того, сепаратисты успели принять свою «декларацию, символику и даже проект устава», передает dialog.ua.

Известно, что местная прокуратура уже возбудила против них уголовное дело. Накануне стало известно, что в Казахстане снова подняли головы пророссийские сепаратисты из Петропавловска, которые решили жить отдельно от всей страны.

Одно из местных изданий выложило в Сеть ролик, на котором и запечатлен первый «съезд» сепаратистов 19 марта. На «собрании» они решили объявить о своей «независимости» от всего Казахстана. Источник пишет, что удалось даже избрать председателя «собрания». В тот же день все проголосовали за декларацию, устав, символику, печать и форму «народного совета».

В своей декларации они завили, что «народ» Петропавловска хочет жить отдельно от Казахстана, так как они «свободный народ и имеют право выбора».

Главные «претензии», которые они выдвинули к правительству Казахстана, заключаются в системе образования, медицины и продуктов питания. Они выступили за возвращение советской системы образования. После появления видео в Сети на участников собрания завели уголовное дело.

Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области. Петропавловск находится на севере Казахстана и граничит с РФ. В Кремле давно ведутся разговоры относительно «российской принадлежности» города.

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