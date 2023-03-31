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Лукашенко бредит мировой войной с «ядерными пожарами»

  • 31.03.2023, 11:47
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Лукашенко бредит мировой войной с «ядерными пожарами»
фото: ТАСС

Диктатор призвал Россию задействовать оружие массового поражения.

Сегодня, 31 марта, Лукашенко во время послания «национальному собранию» бредил третьей мировой войной и применением ядерного оружия.

«В родной нам стране развязана полномасштабная война! До последнего украинца! В результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами!» — заявил обезумевший диктатор.

«Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран. Если российское руководство почувствует, что ситуация угрожает распадом России — будет применено самое страшное оружие», — сказал Лукашенко.

Как сообщал сайт Charter97.org, Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Американский историк Юрий Фельштинский считает, что не позднее сентября из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары.

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