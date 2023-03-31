Борислав Береза: Превентивный удар обнулит шансы Лукашенко на «радиоактивный пепел» 31.03.2023, 13:30

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Борислав Береза

Диктатор пытается реализовать мечты российских пропагандистов.

Заявления Лукашенко показывают его лицемерную позицию, а действия диктатора могут привести к тому, что в Беларуси появятся территории, покрытые ядерным пеплом. Об этом в комментарии сайту Charter97.org заявил украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

— Недавно украинская разведка сообщила, что россияне начали распродавать недвижимость и вывозить свои семьи из Крыма. С чем это связано?

— Россияне хорошо осознают, что украинские войска войдут в Крым и полуостров будет возвращен. Они сейчас пытаются избавиться от активов, которые со временем могут уже вообще ничего не стоить. Любые сделки на оккупированной территории не признает никто, ни Украина, ни мировое сообщество. Соответственно, после возвращения контроля над Крымом права на всю недвижимость, которая находится в собственности россиян, будут аннулированы.

Стоит обратить внимание еще и на то, что россияне понимают, что без возврата Крыма войну закончить невозможно. Мы видим, как в российском обществе началось обсуждение того, что полуостров придется вернуть. Хотя еще полтора года назад об этом никто даже не помышлял. Это говорит также о том, что россияне начали искать возможность выхода из войны, но только для себя, а не для Украины или кого-то еще.

— Какую роль играет дальнобойное оружие, поставляемое Украине, на данном этапе боевых действий?

— Оно приближает победу Украины и восстановление контроля над нашими территориями. Считаю, что вернуть контроль - это только полдела. Необходимо будет также еще и произвести действия по возврату россиян на их исходную территорию. Слишком большое их количество сейчас обосновалось в Крыму, они не хотят уезжать оттуда. Часть думает, что пересидит, часть думает, что договорится. На самом деле все оккупанты должны быть депортированы с территории Украины, а Крым является территорией Украины.

Кстати, сегодня Лукашенко призвал все стороны «прекратить военные действия». Прекрасно, я поддерживаю такой призыв и предлагаю Лукашенко начать первым. Как минимум ему надо удалить все российские войска с территории Беларуси, запретить взлет с Мачулищ российской военной авиации. Также Путин должен немедленно вывести все свои войска с территории Украины, включая Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также с территории Автономной Республики Крым. После этого призыв Лукашенко будет иметь какой-нибудь смысл. Без того, что Лукашенко сам начнет выводить российские войска с территории Беларуси, это все просто сотрясение воздуха и лицемерная позиция минского Таракана.

— Несмотря на эти призывы, Лукашенко с Путиным договорился о размещении ядерного оружия в Беларуси. Чем вызван этот шаг?

— Это очередное поднятие ставок для того, чтобы напугать Запад. Но Запад уже не боится ничего. Если раньше отсутствие ядерного оружия делало Беларусь страной, которой ничего не угрожало, то сегодня она становится территорией, по которой может быть нанесен удар, который обнулит возможность использования этого оружия.

Мы ведь понимаем, что Кремль может спровоцировать подобные действия. Соответственно, Беларусь теперь в зоне опасности и эту опасность в страну привел Лукашенко под контролем Путина.

— Если Лукашенко все-таки допустит ядерный удар с территории Беларуси, как сейчас допускает обстрел территории Украины с белорусских аэродромов, то какие последствия его ожидают?

— Насколько я знаю, сейчас происходит полный мониторинг перемещения всего ядерного оружия и любых действий с ним. Поэтому при попытке использовать ядерное оружие по территории Беларуси будет нанесен превентивный удар, который обнулит все эти шансы. Лукашенко делает реальной возможность появления в Беларуси территорий, покрытых ядерным пеплом, о котором так мечтает Киселев.

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