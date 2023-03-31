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МИД Литвы: Белорусская АЭС представляет опасность для всего региона

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  • 31.03.2023, 17:35
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МИД Литвы: Белорусская АЭС представляет опасность для всего региона

Литва направила Беларуси ноту протеста с категорическим требованием.

Министерство иностранных дел Литвы (МИД), в ответ на информацию о подготовке Беларуси к пуску второго энергоблока АЭС – проводимом физическом пуске реактора и планируемом подключении его к электросети, направило Министерству иностранных дел Беларуси ноту протеста с категорическим требованием немедленно остановить проект Белорусской АЭС до решения всех проблем, связанных с ядерной безопасностью, выявленных международными миссиями в ходе надзорных мероприятий, сообщает Delfi.

- Подготовка Беларуси к пуску второго неисправного энергоблока АЭС, сокрытие от общественности инцидентов и неисправностей, а также угрозы президента России разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствуют о безответственном поведении диктаторских режимов в сфере атомной энергетики, что представляет ядерную угрозу для всего региона, — подчеркнул министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В проекте Белорусской АЭС до сих пор еще много нерешенных вопросов безопасности, таких как воздействие на окружающую среду и население Литвы, обеспечение культуры безопасности и реализация международных рекомендаций.

В докладе от 9 марта 2023 года об угрозах национальной безопасности, представленном Департаментом государственной безопасности и Вторым управлением оперативных служб при Министерстве национальной обороны отмечается, что в 2022 г. Беларусь скрыла ряд инцидентов, произошедших на первом и втором энергоблоках Белорусской АЭС, в результате чего ядерный реактор первого блока был приостановлен на срок более полугода, а сроки пуска второго блока продолжают откладываться, отмечается в пресс-релизе.

Высока вероятность того, что технические неисправности Белорусской АЭС будут фиксироваться и после пуска второго блока. Соседним странам не предоставляется информация о фактическом состоянии Белорусской АЭС, что обоснованно повышает озабоченность ведомств и усиливает опасения населения.

- Белорусская АЭС — это проект российской госкорпорации «Росатом», сопровождающийся неоднократными инцидентами, чрезвычайными событиями, приостановками, поломками оборудования и атмосферой непрозрачности. Поэтому Литва и впредь будет поднимать вопрос о применении санкций к российской атомной энергетике и к госкорпорации-монополисту «Росатому», – заявил министр Ландсбергис.

Решение Беларуси о строительстве АЭС на Островецкой площадке у границы с Литвой, всего в 40 км от столицы Литвы Вильнюса, не только нарушает международные требования ядерной и радиационной безопасности и природоохраны, но и идет вразрез с принципами открытости и прозрачности.

По словам министра Ландсбергиса, пока на Островецкой площадке будет работать Белорусская АЭС, Литва будет принимать все возможные меры для защиты безопасности и благополучия своего населения.

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