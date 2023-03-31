закрыть
31 марта 2023, пятница, 20:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какие профессии первыми заменит искусственный интеллект?

1
  • 31.03.2023, 19:52
  • 1,098
Какие профессии первыми заменит искусственный интеллект?

Бухгалтеры, математики и переводчики будут не единственными, чью работу сможет лучше выполнить машина.

Согласно новому исследованию, бухгалтеры входят в число профессий, чья карьера больше всего зависит от возможностей искусственного интеллекта. Исследователи обнаружили, что, по крайней мере, половину бухгалтерских задач можно выполнить намного быстрее с помощью новой технологии, пишет Wall Street Journal.

То же самое касается математиков, переводчиков и писателей. Современный GPT отлично справляется с такими видами работы, как перевод и даже литературное творчество и создание компьютерного кода.

Исследователи полагают, что большинство рабочих мест из-за GPT в той или иной форме изменится.

Профессии, связанные с обработкой информации, в том числе специалисты по связям с общественностью, судебные репортеры и блокчейн-разработчики, будут очень зависимы от изменений. Среди профессий, на которые технология повлияет меньше всего, — повара в ресторанах, автомеханики и специалисты нефтегазовой отрасли.

Однако изменения вряд ли будут происходить быстро.

Настоящая проблема заключается в том, чтобы компании, школы и политики помогали людям адаптироваться. Причем это обойдется недешево: обучение работников эффективному взаимодействию с технологиями и реорганизация рабочих мест могут стоить триллионы долларов.

Несмотря на это, многие люди уже начали использовать генерирующий искусственный интеллект, чтобы работать быстрее, хотя работодатели беспокоятся о безопасности и точности работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко