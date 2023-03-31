Какие профессии первыми заменит искусственный интеллект?1
- 31.03.2023, 19:52
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Бухгалтеры, математики и переводчики будут не единственными, чью работу сможет лучше выполнить машина.
Согласно новому исследованию, бухгалтеры входят в число профессий, чья карьера больше всего зависит от возможностей искусственного интеллекта. Исследователи обнаружили, что, по крайней мере, половину бухгалтерских задач можно выполнить намного быстрее с помощью новой технологии, пишет Wall Street Journal.
То же самое касается математиков, переводчиков и писателей. Современный GPT отлично справляется с такими видами работы, как перевод и даже литературное творчество и создание компьютерного кода.
Исследователи полагают, что большинство рабочих мест из-за GPT в той или иной форме изменится.
Профессии, связанные с обработкой информации, в том числе специалисты по связям с общественностью, судебные репортеры и блокчейн-разработчики, будут очень зависимы от изменений. Среди профессий, на которые технология повлияет меньше всего, — повара в ресторанах, автомеханики и специалисты нефтегазовой отрасли.
Однако изменения вряд ли будут происходить быстро.
Настоящая проблема заключается в том, чтобы компании, школы и политики помогали людям адаптироваться. Причем это обойдется недешево: обучение работников эффективному взаимодействию с технологиями и реорганизация рабочих мест могут стоить триллионы долларов.
Несмотря на это, многие люди уже начали использовать генерирующий искусственный интеллект, чтобы работать быстрее, хотя работодатели беспокоятся о безопасности и точности работы.