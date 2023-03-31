закрыть
31 марта 2023, пятница, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Представитель Беларуси на Совбезе ООН отметился хамскими заявлениями

9
  • 31.03.2023, 22:15
  • 6,606
Представитель Беларуси на Совбезе ООН отметился хамскими заявлениями
Валентин Рыбаков

При этом Валентин Рыбаков опроверг слова Лукашенко.

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном размещению Россией ядерного оружия в Беларуси, отметился хамскими заявлениями.

«Обращаемся также ко всем желающим решать проблемы прав человека, которые якобы существуют в Беларуси. Предлагаем вам разобраться с собственными проблемами в собственных странах. Ну, например, с проблемами пенсионеров, нынешних и будущих. С проблемами президентов — нынешних, прошлых, а возможно, и будущих. Мы уже неоднократно говорили и повторяем — не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье, безопасность. И не пытайтесь даже рассуждать о желаниях белорусского народа при принятии белорусским народом важнейших внутриполитических решений в стране. Вы понятия не имеете, что на самом деле думает белорусский народ», — заявил Рыбаков.

«Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и абсолютно прозрачно для соседей и всего международного сообщества предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности и обороноспособности», — сказал он.

Рыбаков также опроверг слова Александра Лукашенко, который сегодня, 31 марта, заявил, что контроль над ядерным оружием на территории Беларуси будет у белорусских властей.

«Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны», — сказал глава белорусской дипмиссии.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко