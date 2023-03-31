Представитель Беларуси на Совбезе ООН отметился хамскими заявлениями 9 31.03.2023, 22:15

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Валентин Рыбаков

При этом Валентин Рыбаков опроверг слова Лукашенко.

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном размещению Россией ядерного оружия в Беларуси, отметился хамскими заявлениями.

«Обращаемся также ко всем желающим решать проблемы прав человека, которые якобы существуют в Беларуси. Предлагаем вам разобраться с собственными проблемами в собственных странах. Ну, например, с проблемами пенсионеров, нынешних и будущих. С проблемами президентов — нынешних, прошлых, а возможно, и будущих. Мы уже неоднократно говорили и повторяем — не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь собственными странами и реальными проблемами прав человека на достойную жизнь, здоровье, безопасность. И не пытайтесь даже рассуждать о желаниях белорусского народа при принятии белорусским народом важнейших внутриполитических решений в стране. Вы понятия не имеете, что на самом деле думает белорусский народ», — заявил Рыбаков.

«Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь последовательно и абсолютно прозрачно для соседей и всего международного сообщества предпринимает вынужденные ответные действия по развитию собственного оборонного потенциала. Эти действия носят исключительно ответный характер и направлены на укрепление нашей собственной безопасности и обороноспособности», — сказал он.

Рыбаков также опроверг слова Александра Лукашенко, который сегодня, 31 марта, заявил, что контроль над ядерным оружием на территории Беларуси будет у белорусских властей.

«Контроль за ядерными боеприпасами, а также технологиями остается у российской стороны», — сказал глава белорусской дипмиссии.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, о чем «давно просил» Александр Лукашенко. По словам президента России, строительство специального хранилища для этих вооружений закончится к 1 июля 2023 года.

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