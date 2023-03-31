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В Беларуси выставили на аукцион два вертолета Ми-8

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  • 31.03.2023, 22:51
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В Беларуси выставили на аукцион два вертолета Ми-8

За штуку просят от 185 000 долларов.

На аукцион в Беларуси выставлены два военных вертолета Ми-8МТ, заметил телеграм-канал ОтВинта | Авиация Беларуси. Как видно по фото и характеристикам, состояние техники далеко от идеального.

Оба вертолета были выпущены в 1982 году. У них более 3 тысяч часов налета. Один прошел капитально-восстановительный ремонт в 2004 году, второй — в 2007-м. Сейчас оба судна имеют четвертую категорию годности, то есть снова требуют капитального ремонта.

Вертолеты находятся на территории в/ч 06752, или 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах, и, как военная техника, окрашены в камуфляжные цвета.

Торги по вертолетам запланированы на 13 апреля. Цена стартует от 525 тысяч рублей, или около 185 тысяч долларов.

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