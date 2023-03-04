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В Беларуси краеведа, пережившего концлагерь, осудили за публикацию в Facebook

  • 4.03.2023, 3:39
В Беларуси краеведа, пережившего концлагерь, осудили за публикацию в Facebook
Антон Буболо

Он также является почетным гражданином Верхнедвинска.

В Верхнедвинске суд оштрафовал 80-летнего краеведа, старшего научного сотрудника местного историко-краеведческого музея Антона Буболо. Он почетный гражданин города.

В детстве Антон Францевич Буболо пережил с семьей концлагерь. Весной 1943 года, когда ему не было и года, вместе с матерью, братом и сестрой он оказался среди узников Саласпилсского концлагеря (он находился недалеко от Риги). За годы войны там погибло 7 000 детей. Концлагерь существовал до конца лета 1944 года. Матери и детям Буболо посчастливилось оказаться в числе выживших.

Заседание районного суда было еще 24 января. Решение опубликовали на сайте pravo.by.

Мужчину осудили за то, что на своей странице в Facebook он разместил что-то из «экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). Ему выписали штраф на 740 рублей (20 базовых величин) и отобрали телефон.

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